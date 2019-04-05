Велике місто: нереальні фото світових мегаполісів

Італієць Алессіо Треротолі створює цікаві світлини вулиць найбільших міст світу. Подивіться, що у нього виходить.

Цей талановитий фотограф – вмілий провідник у світ відчуттів і емоцій, які не завжди помітні. Дійсно, емоційні італійці – великі фахівці у сфері почуттів.

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Римський фотограф Алессіо Треротолі відрізняється абсолютно унікальним, неповторним стилем. Завдяки своєму винятковому баченню він створює абсолютно приголомшливі роботи, які отримали безліч нагород на виставках і фотоконкурсах. Його гіпнотична серія "Міські мелодії", створена за допомогою мультиекспозиції, являє собою примарні зображення сучасних мегаполісів: Риму, Нью-Йорка, Парижа, Берліна та інших. Ці абстрактні фото чудово передають суєту великого міста, його ілюзорність і неоднозначність.

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