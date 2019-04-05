Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Велике місто: нереальні фото світових мегаполісів

  • 41
Велике місто: нереальні фото світових мегаполісів - фото 1

Італієць Алессіо Треротолі створює цікаві світлини вулиць найбільших міст світу. Подивіться, що у нього виходить.

Цей талановитий фотограф – вмілий провідник у світ відчуттів і емоцій, які не завжди помітні. Дійсно, емоційні італійці – великі фахівці у сфері почуттів.

І ще: Новий тренд мережі: гарячі хлопці з рослинами (18+)

Римський фотограф Алессіо Треротолі відрізняється абсолютно унікальним, неповторним стилем. Завдяки своєму винятковому баченню він створює абсолютно приголомшливі роботи, які отримали безліч нагород на виставках і фотоконкурсах. Його гіпнотична серія "Міські мелодії", створена за допомогою мультиекспозиції, являє собою примарні зображення сучасних мегаполісів: Риму, Нью-Йорка, Парижа, Берліна та інших. Ці абстрактні фото чудово передають суєту великого міста, його ілюзорність і неоднозначність.

До теми: Вид знизу: епічні фото тварин з незвичного ракурсу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1538
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1253
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1174
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки