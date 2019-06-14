Викрадений собака зустрівся з господарями через два роки: відео, яке розчулює

У Маріуполі алабай повернувся до господарів через два роки після викрадення. Майже весь цей час собака був у притулку, а власники й не здогадувались. Ця історія точно не залишить вас байдужим!

Історії із загубленими тваринами, на жаль, доволі поширені, однак не часто домашні улюбленці все ж повертаються додому. Однак цього разу Маріупольське комунальне підприємство "Щасливі тварини" поділилось відео зустрічі алабая з родиною через два роки розлуки. Відомо, що собака доволі довго залишався у притулку, хоча його вкрали майже 2 роки тому.

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Тому працівники "Щасливих тварин" намагались активно відшукати нову родину для улюбленця та ділились його фото в соцмережах. Один з таких постів побачила жінка з Австралії, друзі якої колись мали такого ж пса. Виявилось, що тваринка не просто була тієї є породи, а була саме тим другом на прізвисько Лорд, якого кілька років втратила родина з Маріуполя.

А відео зустрічі точно розтопить серця навіть найсуворіших:

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