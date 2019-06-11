Схрещений лев з тигром: американець вигуляв гігантську тварину (відеофакт)

У США вигулювали велетенську кішку, яка досягала за вагою 319 кілограмів. Чоловік заявляє, що це найбільша кішка у світі.

У США чоловік на ім'я Майкл Холстон потрапив на відео під час прогулянки з лігром Аполлоном – гібридом лева-самця і тигриці-самки. Він назвав тварину "найбільшою у світі кішкою".

І ще: Мавпа випадково оголила груди туристці: епічне відео

Тварина за вагою досягає 319 кілограмів. Розганятися лігр може до 60 кілометрів на годину. Ролик з Аполлоном був опублікований на каналі блогера у YouTube. За два дні він набрав понад 120 тисяч переглядів.

Читайте також: Більша за людину: гігантську черепаху показали на відео