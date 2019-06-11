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Схрещений лев з тигром: американець вигуляв гігантську тварину (відеофакт)

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Лігр - найбільша кішка у світі - фото 1
Лігр - найбільша кішка у світі / pikabu

У США вигулювали велетенську кішку, яка досягала за вагою 319 кілограмів. Чоловік заявляє, що це найбільша кішка у світі.

У США чоловік на ім'я Майкл Холстон потрапив на відео під час прогулянки з лігром Аполлоном – гібридом лева-самця і тигриці-самки. Він назвав тварину "найбільшою у світі кішкою".

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Тварина за вагою досягає 319 кілограмів. Розганятися лігр може до 60 кілометрів на годину. Ролик з Аполлоном був опублікований на каналі блогера у YouTube. За два дні він набрав понад 120 тисяч переглядів.

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Джерело: thesun
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