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Як ігуана зробила фото туристки вірусним: епічний кадр

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Епічне фото з відпустки - фото 1
Епічне фото з відпустки

Намагання зробити ідеальне фото з відпустки не завжди закінчується успішно, але цій туристці пощастило двічі - кадр вийшов не просто красивим, а ще й ефектним!

На платформі Reddit користувач з ніком American_Tiger поділився веселим фото з туристкою. За короткий час допис опинився у топі мережі, адже всього за 7 годин зібрав понад 22 тисячі переглядів, а також більш як 200 коментарів. А все тому, що на світлині зафіксовано, як туристка позує на вежі, а прямісінько у центрі кадру ідеально упіймали ігуану, яка вирішила перестрибнути з одного місця на інше. Здається, у цієї дівчини буде найкраще фото з відпустки.

І ще: Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах

Як ігуана зробила фото туристки вірусним: епічний кадр - фото 333752

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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