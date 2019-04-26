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Смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL рекордно подешевшали

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Google влаштувала шалений розпродаж третіх "пікселів" - фото 1
Google влаштувала шалений розпродаж третіх "пікселів"

Компанія Google готується до випуску "бюджетних" моделей Pixel 3a і Pixel 3a XL. Їх мають показати 7 травня. З цієї нагоди "корпорація добра" влаштувала шалений розпродаж попередніх гаджетів.

Охочі купити Google Pixel 3 та Pixel 3 XL зможуть зекономити шалені гроші.

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Зокрема, у США знижка становить від 200 доларів: базова модель Pixel 3, яка раніше пропонувалася за 799 доларів, зараз доступна за 599 доларів; за базову Pixel 3 XL з більшим екраном зараз просять не 899, а 699 доларів США.

Можна відзначити, що раніше на цьому тижні Google у рамках одноденної пропозиції знизила ціну обох моделей на вражаючі 400 доларів, але обов'язковою умовою було укладення контракту з мобільним віртуальним оператором Google Fi, який в Україні, на жаль, не працює.

Google Pixel 3 та Pixel 3 XL можна буде купити з приємною знижкою - фото 324191
Google Pixel 3 та Pixel 3 XL можна буде купити з приємною знижкою

Знижки на Pixel 3 і Pixel 3 XL діють і в Європі. Так, наприклад, у Німеччині смартфони пропонуються зі знижкою у 250 євро. Знижки будуть діяти до 6 травня 23:59 за тихоокеанським часом (7 травня 09:59 за Києвом).

Нагадаємо, що Google вже одного разу тимчасово знижувала ціни на Google Pixel 3 і Pixel 3 XL на початку року, тоді знижка становила $ 150.

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Джерело: The Verge
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