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Google перенесе Android на кнопкові телефони

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Android Oreo запрацює на кнопкових телефонах - фото 1
Android Oreo запрацює на кнопкових телефонах / podrobnosti

Google має намір зробити конкурента мобільній операційній системі KaiOS.

Кнопкові мобільні телефони поступово відроджуються і набирають популярність. Але у них є одна велика проблема – вони дуже обмежені у функціональному плані, у порівнянні зі смартфонами.

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Скрін з кнопкового телефона на Android - фото 324238
Скрін з кнопкового телефона на Android

Однак Google має намір виправити цю проблему і дати більше свободи кнопковим телефонами за допомогою нової версії Android, якою можна керувати за допомогою кнопкової клавіатури.

У мережі з'явилися скріншоти версії Android, яка призначена для кнопкових телефонів з діагоналлю екрана 2,8 дюйма і роздільною здатністю 320х280 пікселів. Помітно, що в рядку стану системи відображаються системні значки в стилі Android Oreo. Схоже, що ця версія Chrome працює на операційній системі Android Oreo без сенсорної навігації.

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Джерело: gizchina
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