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Як визначити справжнє золото: два способи

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Золото - фото 1
Золото / zlato

Справжнє золото чи ні може встановити професійна оцінка ювелірних виробів. Але якщо у вас немає такої можливості, не турбуйтеся – розпізнати підробку можна і самостійно.

Два способи відрізнити справжнє золото від підробки.

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По-перше, огляньте ювелірний виріб. На кожній золотій прикрасі має бути спеціальне клеймо, яке підтверджує пробу дорогоцінного металу. Також на цьому благородному металі ви знайдете іменник: індивідуальний код виробника. У ньому зашифрована інформація про прикрасу, наприклад, рік випуску. Так, українські виробники випускають іменники з тризубами, такий символ означає, що виріб пройшов відбір в пробірній палаті.

По-друге, влаштуйте магнітний тест – просто покладіть магніт на виріб. Чисте золото – діамагнетик, тобто не має абсолютно ніяких магнітних властивостей, тому об'єкт не має вібрувати. Але золоті ланцюжки, обручки та інші вироби містять сторонні сплави (його називають лігатурою) і можуть незначно притягатися. Прикраси з високопробного металу взаємодіють з магнітом, але сила тяжіння несуттєва.

Як визначити справжнє золото: два способи - фото 421020

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Джерело: zlato
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