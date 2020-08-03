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Психологи розповіли, як фотошоп знищує самооцінку жінок

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Зовнішність - фото 1
Зовнішність / dailystar

Доглянутий зовнішній вигляд зірок і активне використання фотошопу негативно впливають на самооцінку звичайних жінок, стверджують вчені.

До такого висновку прийшли експерти бренду косметики Skin Proud.

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В опитуванні бренду брали участь 2 тисячі жінок з Великобританії, 17% з яких зізналися, що відчувають невпевненість в собі через те, що порівнюють себе зі знаменитостями. Ще 25% опитаних жінок зізналися, що не виходять з дому ненафарбованими, бо не відчувають себе достатньо гарними.

Також, як показало дослідження, 28% жінок страждають від тиску жорстких вимог суспільства до їх зовнішності. А у 14% самооцінка занижена через те, що їх обличчя в реальному житті відрізняється від того, що вони розміщують на знімках в соцмережах. Крім того, більшість учасниць опитування зізналися, що найчастіше фотошоплять в додатках на смартфоні недоліки шкіри обличчя. 16% збільшують на своїх знімках губи, а 10% зменшують ніс.

Психологи розповіли, як фотошоп знищує самооцінку жінок - фото 418978

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Джерело: dailystar
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