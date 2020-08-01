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Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
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Чим зайнятися на карантині мандрівникам, книжникам, театралам, любителям тварин, історії та й взагалі всім, хто не збирається впадати вдома в паніку?
Відвідати віртуальний музей
Ван Гог, да Вінчі, Рафаель, Рембрандт... Картини цих та інших знаменитих художників без черг і навіть без квитків – звучить заманливо. Ось кілька варіантів, де їх подивитися: п'ятигодинна подорож по Ермітажу на YouTube, яка знята на iPhone;
колекція відео на офіційному сайті Лувру.
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Послухати концерт улюбленого виконавця
Не поспішайте засмучуватися, якщо довелося повертати квитки на концерт зірки. У Інстаграмі під хештегом #TogetherAtHome виконавці публікують концерти на підтримку кампанії ВООЗ з боротьби з коронавірусом. Прямий ефір вже провели Кріс Мартін, Джон Ледженд, Чарлі Пут. Виконавці передають естафету далі, і через Інстаграм можна відстежити, хто наступний.
Навчитися робити масаж обличчя
Заведіть цю корисну звичку. Масаж попереджає появу зморшок, підвищує тонус шкіри, покращує кровопостачання, знімає набряки, покращує колір шкіри. Чоловікам масаж не менш важливий, ніж жінкам. На процедуру в середньому потрібно 3-7 хвилин на день.
Зателефонувати родичу, з яким давно не спілкувалися
У вас є брати або сестри, з якими ви давно не спілкувалися? А тітки, дідусі, теща? Можливо, ви вже давно не спілкувалися з батьками. Знайдіть декілька хвилин, щоб зателефонувати близькій людині, дізнатися, як справи і розповісти важливі речі. Швидше за все, вони теж думають, чим зайнятися вдома на карантині, і будуть раді дзвінку.
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