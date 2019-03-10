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4 причини випити чорний чай прямо зараз
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Чорний чай - це не просто традиційний напій, який здатен збадьорити. Виявилось, що такий чай має чимало корисних властивостей, про які ви не здогадувались. Експерти назвали 4 причини не відмовлятись від нього.
Медики пояснили, чому чорний чай варто періодично пити, адже він насправді є напоєм, який позитивно впливає на здоров'я.
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Береже серцево-судинну систему. Чимало досліджень підтвердили, що регулярне вживання чорного чаю знижує рівень шкідливого холестерину, що допомагає зменшити ризики захворювань серця та судин.
Має чимало антиоксидантів. Тому цей напій забезпечує від хронічних захворювань та погіршення самопочуття. До того ж, чай містить чимало кемпферолу, кверцетину та міріцетину.
Бадьорить. Завдяки значному вмісту кофеїну, горня чорного чаю може з легкістю замінити традиційну каву. До того ж, ефект бадьорості триває значно довше, а також не впливає на перепади тиску.
Пришвидшує схуднення. Чорний чай містить ферменти, які допомагає переробляти жир в енергію, а також позитивно впливають на рівень цукру в крові.
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