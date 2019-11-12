Як вижити в офісі: Супрун дала корисні поради

Робота в офісі без поєднання з фізичними навантаженнями, правильним харчуванням і постійним сидінням за столом може викликати величезні проблеми зі здоров'ям.У цьому переконує колишня очільниця МОЗ України Уляна Супрун, тому медик на своїй сторінці в Facebook поділилася порадами, як цьому запобігти.

"Все більше людей працюють в нібито комфортних офісах, з бонусами у вигляді печива, кіно і масажу прямо на робочому місці, а не на небезпечних виробництвах. Наприклад, в США 8 з 10 працевлаштованих людей є офісними працівниками, які сидять за столом. Але ця тенденція також підриває здоров'я працівників, хоча не так очевидно", – пише Супрун.

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Колишня виконуюча обов'язки міністра радить використовувати для розминки кожну можливість – будь то телефонна розмова чи переговори. Якщо робити цього не вдається, потрібно намагатися вставати з-за робочого столу і ходити по офісу щогодини.

Важливо стежити за поставою і правильно харчуватися. Супрун радить носити їжу з дому. Крім цього, на роботі у співробітника повинен бути вільний доступ до якісної питної води, а в цілому робоче місце – з максимальним проникненням природного світла.

"Звичайно, походи з колегами на обід – це хороша можливість поспілкуватися і зблизитися, але, на жаль, страви в закладах далеко не завжди можуть забезпечити потреби організму. Тому краще готувати вдома і носити їжу з собою на роботу. Так ви можете контролювати вміст своєї тарілки і піклуватися про те, щоб там було менше цукру і жиру та більше овочів і фруктів", – радить медик.

Печиво, яке багато компаній вважають приємними бонусами для працівників, Супрун критикує. Печиво так само швидко підіймати настрій, як і рівень цукру в крові. Супрун також просить роботодавців не позбавляти працівників відпустки, оскільки це інвестиція в продуктивність співробітників.

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