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Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати

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Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати - фото 1

Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун звернула увагу чоловіків на те, що варто знати про своє здоров'я. Медик на своїй сторінці у Facebook розповіла, як можна виявити рак простати і рак яєчок на перших стадіях, а також назвала перші і основні симптоми, щоб проблему можна було вирішити без ускладнень.

Варто згадати, що привернути більше уваги до чоловічих проблем зі здоров'ям закликає міжнародна акція Movember (вусопад), яка проходить в листопаді по усьому світу. Основна мета кампанії – розповісти про такі важливі проблеми, як рак простати, рак яєчок, психічне здоров'я і профілактика самогубств серед чоловіків, а також спонукати їх піклуватися про своє здоров'я.

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Учасники акції відкладають бритви на місяць, не бриються впродовж усього цього часу. А натомість дістають гаманці і здійснюють пожертвування до фондів, на цю суму, яку зекономили на голінні.

Рак простати є найбільш поширеним раком серед чоловіків. Найчастіше хвороба розвивається повільно, і тому виявити недугу тривалий час не вдається. Ризик захворіти на цю хворобу збільшується з віком – в більшості випадків хворіють чоловіки, яким за 50 років. Медики рекомендують всім чоловікам цього віку здати простий аналіз крові на ПСА і пройти огляд в уролога.

Симптоми, при яких потрібно терміново звернутися до лікаря:

  • підвищена потреба в сечовипусканні (особливо вночі), складність, біль або печіння під час цього процесу;
  • відчуття, що ваш сечовий міхур не повністю випорожнений;
  • кров у сечі або спермі;
  • болісна еякуляція;
  • постійний біль в спині, стегні або тазу.

Рак яєчок – досить рідкісний вид раку серед чоловіків і становить лише 1% випадків. Вік, в якому зазвичай він вражає чоловіків – від 15 до 49 років.

На що треба звернути увагу:

  • безболісний набряк або грудочка в яєчку або будь-яка зміна форми/текстури яєчок;
  • оніміння, дискомфорт, різниця в розмірі між яєчками і больові відчуття;
  • набряк і збільшення грудей у зв'язку з гормональними змінами;
  • біль в попереку, задишка, біль в грудній клітці, постійний кашель.

Останні зазначені симптоми більш характерні для пізньої стадії хвороби, коли рак поширюється і вражає інші органи і лімфатичні вузли. Якщо вчасно діагностувати рак яєчок – в переважній більшості випадків він піддається лікуванню. Тому при наявності симптомів слід звернутися до сімейного лікаря, який надасть рекомендації, як діяти далі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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