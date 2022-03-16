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війна

Як вижити в облозі міста: поради, що врятують життя

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Облога міста - фото 1
Облога міста / AP

Коли люди в облозі російських військ, окупанти знищили всі комунікації, люди залишились без води, електроенергії та газопостачання, то постає лиш єдине питання: як вижити?

Практичними порадами ділиться Телеграм-канал UkraineNow.

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Ці поради можуть врятувати життя:

  1. Мати готівку різного номіналу з собою, обов’язково – в державній валюті, а не іноземній. В один момент можуть перестати працювати банкомати та кредитні картки
  2. Заздалегідь зробіть запаси їжі та води мінімум на тиждень. Також треба запастись каністрами палива та заповнити повністю автомобільний бак, мати ліхтарі, батарейки, аптечки з необхідними ліками
  3. Не забувайте про близьких та рідних: зробіть додаткові запаси засобів гігієни для дітей, теплий одяг тощо, подбайте про літніх людей, всіх хто не може наразі сам пересуватися
  4. Завжди тримайте телефон та павербанки повністю зарядженими
  5. Скооперуйтесь з сусідами з найближчих будинків, щоб допомагати один одному та підтримувати
  6. Не виходьте з бомбосховищ, якщо на це не має екстреної потреби
  7. За можливістю, слідкуйте за новинами вашого регіону щодо проведення зелених коридорів
Як вижити в облозі міста: поради, що врятують життя - фото 500670

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