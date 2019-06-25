Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати

В останні роки як ніколи чоловічі рюкзаки набирають популярність. У міській метушні, в громадському транспорті, на роботі та під час прогулянки наплічник стає незамінним аксесуаром для чоловіків. Тому сьогодні у стильній рубриці від Радію МАКСИМУМ розповідаємо, як вибрати оптимальну модель рюкзака.

У сучасному світі актуальним чоловічим аксесуаром вважається рюкзак, адже тепер він використовується не тільки як вмістилище туристичного спорядження. Вже стало звичним і в місті зустріти чоловіків різного віку з рюкзаком за плечима.

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Чоловічі рюкзаки стають дедалі популярнішими

Цей аксесуар цілком органічно виглядає на вулиці, в офісі, кафе або торговому центрі. Крім наметів, консервів і запасної білизни, він легко вміщує в себе й інші предмети повсякденного міського життя, повністю відповідаючи вимогам сучасного чоловіка. Серед яких: ноутбук, ділові папери, скетчбук, електронна книга та багато іншого. Наплічники стали різноманітнішими та відрізняються своєю функціональністю. Але як не загубитися у багатому асортименті і грамотно вибрати оптимальний для себе варіант? Гайда розбиратися разом!

Умовно рюкзаки можна розділити на дві групи: туристичний (спортивний) і міський. У першому випадку увага розробників сфокусована на функціональності і міцності, у другому – важливе значення має стиль і дизайн.

Рюкзаки відмінно вписуються у будь-який стиль

Що потрібно враховувати

при виборі рюкзака для міста

Якість пошиття – для практичного аксесуара матеріал зовсім не обов'язково повинен бути 100% натуральним, для мінливої ​​погоди і нестабільної вологості оптимальним вибором стане штучна синтетична тканина, або поліестер, такий матеріал менше брудниться, не мнеться і зберігає первинний вигляд тривалий час.

Рюкзак, зроблений з натуральної шкіри, прослужить довше, до того ж його зовнішній вигляд буде більш стильний, ніж у тканинного.

Ортопедична спинка – оскільки наплічники зазвичай використовуються для перенесення значної ваги, слід вибирати моделі зі спинкою анатомічної форми, які оснащені вентиляційними отворами.

Регульовані лямки – можливість регулювати довжину заплічних лямок дозволяє підігнати виріб під фігуру кожного користувача.

Якісне пошиття рюкзака – один з найголовніших критеріїв

Рюкзак не повинен викликати дискомфорт, коли він на спині. Його довжину завжди можна відрегулювати за допомогою лямок.

Кишеньки для гаджетів – це додатково захищені відділення для перенесення ноутбука, смартфона або планшета, зазвичай такі відділи мають подвійні стінки з м'якого поролону або силіконових вставок.



Накладні кишені – для зберігання телефону часто роблять накладні відділи на лямках або зовнішній стороні, це дуже зручно, оскільки не потрібно відкривати основний відсік.

Заздалегідь виріши для себе, якої місткості має бути виріб, що ти будеш в ньому носити.

Перевага чоловічого наплічника – багатофункціональність

Якісна фурнітура – оскільки міські прогулянки зазвичай відбуваються у швидкому ритмі, різкі рухи і швидкий крок можуть призвести до випадання предметів зсередини, щоб цього уникнути, міська модель повинна мати міцні застібки і кнопки, а всі накладні відділення повинні бути оснащені замками-блискавками або гудзиками.



Отвори для навушників – дозволять слухати музику під час дороги на роботу або прогулянки по місту. Крізь мініатюрні дірочки можна протягнути шнур від плеєра, при цьому, сам пристрій залишиться всередині рюкзака.

Стильні образи з міським наплічником

Якщо в одязі ти робиш ставку на комфорт і практичність, темно-синій світшот з принтом і рюкзак – хороший вибір для привабливого чоловічого образу на кожен день. Доповнивши лук білими низькими кедами або кросівками з щільної тканини, отримаєш цікавий результат.

Таке лаконічне і комфортне поєднання базових речей, як білий светр з круглим вирізом і рюкзак, подобається чоловікам, які люблять проводити дні в постійному русі. Що стосується взуття, можна віддати перевагу класичному стилю і вибрати білі шкіряні кеди.

Якщо ти робиш ставку на комфорт і функціональність, синя джинсова сорочка або куртка і рюкзак – чудовий варіант для привабливого повсякденного чоловічого образу. І чому б не додати в цей лук на кожен день трішки вишуканості за допомогою світло-коричневих високих кедів?

Якщо день обіцяє бути активним, поєднання сірої футболки з круглим вирізом з принтом і рюкзака допоможе створити комфортний образ у стилі кежуал. Любиш яскраві поєднання? Заверши образ чорними кросівками.

Поєднання темно-синього светра з круглим вирізом і рюкзака – дуже практичне, і тому ідеально для створення привабливого повсякденного стилю. Любителі модних експериментів можуть доповнити лук чорними сліпонами або кедами, тим самим додавши в нього трішки вишуканості.

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