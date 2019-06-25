На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
-
- 50
В останні роки як ніколи чоловічі рюкзаки набирають популярність. У міській метушні, в громадському транспорті, на роботі та під час прогулянки наплічник стає незамінним аксесуаром для чоловіків. Тому сьогодні у стильній рубриці від Радію МАКСИМУМ розповідаємо, як вибрати оптимальну модель рюкзака.
У сучасному світі актуальним чоловічим аксесуаром вважається рюкзак, адже тепер він використовується не тільки як вмістилище туристичного спорядження. Вже стало звичним і в місті зустріти чоловіків різного віку з рюкзаком за плечима.
І ще: ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
Цей аксесуар цілком органічно виглядає на вулиці, в офісі, кафе або торговому центрі. Крім наметів, консервів і запасної білизни, він легко вміщує в себе й інші предмети повсякденного міського життя, повністю відповідаючи вимогам сучасного чоловіка. Серед яких: ноутбук, ділові папери, скетчбук, електронна книга та багато іншого. Наплічники стали різноманітнішими та відрізняються своєю функціональністю. Але як не загубитися у багатому асортименті і грамотно вибрати оптимальний для себе варіант? Гайда розбиратися разом!
Умовно рюкзаки можна розділити на дві групи: туристичний (спортивний) і міський. У першому випадку увага розробників сфокусована на функціональності і міцності, у другому – важливе значення має стиль і дизайн.
Що потрібно враховувати
при виборі рюкзака для міста
Якість пошиття – для практичного аксесуара матеріал зовсім не обов'язково повинен бути 100% натуральним, для мінливої погоди і нестабільної вологості оптимальним вибором стане штучна синтетична тканина, або поліестер, такий матеріал менше брудниться, не мнеться і зберігає первинний вигляд тривалий час.
Рюкзак, зроблений з натуральної шкіри, прослужить довше, до того ж його зовнішній вигляд буде більш стильний, ніж у тканинного.
Ортопедична спинка – оскільки наплічники зазвичай використовуються для перенесення значної ваги, слід вибирати моделі зі спинкою анатомічної форми, які оснащені вентиляційними отворами.
Регульовані лямки – можливість регулювати довжину заплічних лямок дозволяє підігнати виріб під фігуру кожного користувача.
Рюкзак не повинен викликати дискомфорт, коли він на спині. Його довжину завжди можна відрегулювати за допомогою лямок.
Кишеньки для гаджетів – це додатково захищені відділення для перенесення ноутбука, смартфона або планшета, зазвичай такі відділи мають подвійні стінки з м'якого поролону або силіконових вставок.
Накладні кишені – для зберігання телефону часто роблять накладні відділи на лямках або зовнішній стороні, це дуже зручно, оскільки не потрібно відкривати основний відсік.
Заздалегідь виріши для себе, якої місткості має бути виріб, що ти будеш в ньому носити.
Якісна фурнітура – оскільки міські прогулянки зазвичай відбуваються у швидкому ритмі, різкі рухи і швидкий крок можуть призвести до випадання предметів зсередини, щоб цього уникнути, міська модель повинна мати міцні застібки і кнопки, а всі накладні відділення повинні бути оснащені замками-блискавками або гудзиками.
Отвори для навушників – дозволять слухати музику під час дороги на роботу або прогулянки по місту. Крізь мініатюрні дірочки можна протягнути шнур від плеєра, при цьому, сам пристрій залишиться всередині рюкзака.
Стильні образи з міським наплічником
Якщо в одязі ти робиш ставку на комфорт і практичність, темно-синій світшот з принтом і рюкзак – хороший вибір для привабливого чоловічого образу на кожен день. Доповнивши лук білими низькими кедами або кросівками з щільної тканини, отримаєш цікавий результат.
Таке лаконічне і комфортне поєднання базових речей, як білий светр з круглим вирізом і рюкзак, подобається чоловікам, які люблять проводити дні в постійному русі. Що стосується взуття, можна віддати перевагу класичному стилю і вибрати білі шкіряні кеди.
Якщо ти робиш ставку на комфорт і функціональність, синя джинсова сорочка або куртка і рюкзак – чудовий варіант для привабливого повсякденного чоловічого образу. І чому б не додати в цей лук на кожен день трішки вишуканості за допомогою світло-коричневих високих кедів?
Якщо день обіцяє бути активним, поєднання сірої футболки з круглим вирізом з принтом і рюкзака допоможе створити комфортний образ у стилі кежуал. Любиш яскраві поєднання? Заверши образ чорними кросівками.
Поєднання темно-синього светра з круглим вирізом і рюкзака – дуже практичне, і тому ідеально для створення привабливого повсякденного стилю. Любителі модних експериментів можуть доповнити лук чорними сліпонами або кедами, тим самим додавши в нього трішки вишуканості.
Читайте також: Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
15:49Науковці назвали головну складову відмінного сексу
-
15:31Це важко прийняти: Памела Андерсон здивувала фанатів зізнанням
-
15:26Вихідний на День Конституції України 2018: коли і скільки буде вихідних
-
15:13Земний аналог марсіанської хижі скоро здадуть в оренду
-
14:51Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:33З'явився новий додаток для камер, який видалить людей з фотографій
-
14:10Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
-
13:57Коли усвідомив все: вражена жінка стала зіркою Reddit
-
13:33Leopolis Jazz Fest 2019 у Львові: програма і розклад джазового фестивалю
-
13:19Зеленський і Путін грають у шахи: нова реклама Гриценка розбурхала мережу
-
12:55В Україні з'явилася банкнота 1000 гривень: хто на ній зображений
-
12:35Зірка реаліті-шоу похизувалась формами без білизни (фото)
-
12:14Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:57Правило 5 секунд допоможе почати робити будь-що
-
11:39Король Лев: Beyonce переспівала саундтрек до фільму
-
11:26Які країни ПАРЄ проголосували "за" повернення Росії та що це означає для України
-
10:56Матриця повертається: що відомо про новий фільм
-
10:26Старі друзі: відео з Трампом і Кім Чен Ином підкорило мережу
-
09:56Чому томатний сік обов'язково пити всім
-
09:29Новий тренд: Кім Карадашян у газеті здивувала фанатів
-
08:56Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри
-
08:31У ДСНС оголосили важливе попередження
-
07:59Тіна Кароль розбурхала мережу сексуальним кадром
-
14:10Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
-
12:14Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
-
11:26Які країни ПАРЄ проголосували "за" повернення Росії та що це означає для України
-
07:15Яку погоду чекати в Україні 25 червня
- 24 червня
-
21:42Що робити, якщо у вуха потрапила вода: актуальні поради
-
19:05Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать: нові спільні фото це доводять
-
17:47Ціна на біометричний паспорт зросте з липня: нова вартість документа
-
16:00Кабачки на зиму: рецепти приготування консервації кабачків у фото
-
11:59Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
-
10:41Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу
-
09:55Голос Діти 5 сезон 5 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
07:14Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня
- 23 червня
-
22:22Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі
-
19:15Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
-
17:50Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац
-
14:55Як підготуватись до понеділка: три прості поради
-
12:53Медики нагадали про головне правило безпечного пікніка
-
10:27Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних
-
08:55Експерти склали рейтинг якісних автомобілів
- 22 червня
-
21:2223 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Гороскоп на 23 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:55З якого віку дітям обов'язково носити сонцезахисні окуляри
-
11:26Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики
-
09:31Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах
- 21 червня
-
20:0015 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз