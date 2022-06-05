Як вивести запах цигарок із прокуреного салону машини: 5 ефективних народних способів

Прокурений салон автомобіля – та ще проблема. Мало того, що перебувати в авто неприємно і водієві, і пасажирам, запах диму й осілі смоли можуть стати причиною погіршення здоров'я. Розповідаємо, як можна позбутися стійкого аромату нікотину, аби подорожі машиною стали комфортнішими.

Причин появи запаху сигарету салоні може бути кілька: курити може як сам водій, так і його постійний супутник. А, може, тобі трапилася вживана машина, на якій раніше їздив затятий курець. І щоб позбутися просоченого тютюновим димом інтер'єру, зовсім не обов'язково проводити дорогу хімчистку. Є й простіші, але не менш ефективні способи. Детальніше про них читай далі на Радіо MAXIMUM.

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Як позбутися запаху диму у своєму автомобілі

Сода

Харчова сода стане тобі у пригоді, якщо салон твого авто ганчірний. Акуратно розсип соду на килимки, сидіння і підлогу та залиш на годинку, щоб властивості гідрокарбонату натрію, що дезодорують, повністю розкрилися. Тобі не знадобиться більше, ніж одна упаковка. Після процедури достатньо буде пропилососити та провітрити салон.

Оцет

У кожного на кухні знайдеться оцет. Щоб позбутися запаху в салоні авто, необхідно в невелику чашку налити 50 мл оцту і залишити її на 12 годин у закритій машині, потім вилити. З першого разу процедура не допоможе, тому проводити її необхідно кілька днів і надалі регулярно для профілактики.

Кавові зерна

Не дарма ж кавові зерна активно використовують як антитютюнові засоби та ароматизатори. А все тому, що вони поглинають погані запахи, насичуючи закритий простір власним ароматом. Для цього необхідно розкласти зерна по салону та не прибирати протягом одного дня. Абсорбент чудово впорається зі своїм завданням. Якщо, звичайно, попередньо ти почистиш попільничку та заміниш салонний фільтр.

"Сухий туман"

Ця процедура називається озонуванням. Вона проводиться за допомогою нешкідливого диму, який після оброблення салону дає приємний аромат. Величезна перевага цього методу полягає у його дієвості: дим здатний пробратися у важкодоступні куточки салону, розчинити маслянистий осад від тютюну і провести дезінфекцію, вбивши шкідливих мікробів та інші бактерії. Після процедури у салоні довго зберігатиметься аромат свіжості.

Активоване вугілля

Ще один відомий адсорбент – це активоване вугілля. Його перевага, у порівнянні з оцтом, у тому, що його можна возити із собою постійно, оскільки він не виділяє запаху. Наявність десятка таблеток активованого вугілля в салоні значно знижує осідання тютюнового диму на м'яких тканинах. Помістити їх в салоні потрібно так, щоб при русі баночка з ним не перекинулася, інакше можна забруднити світлі елементи всередині салону.

Як запобігти появі запаху від цигарок

Водієві, який любить покурити в салоні, достатньо дотримуватися кількох простих правил, щоб зберегти в авто приємний запах:

Щодня очищати попільничку.

Регулярно витрушувати килимки, підмітати підлогу та обробляти ділянки, на яких можуть осідати смоли.

Доглядати чохли, раз на тиждень пилососити або протирати.

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