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Як вивести сіль із взуття: практичні поради
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Як вивести сіль з взуття, щоб улюблені черевики, кросівки чи туфлі прослужили довше, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Взимку наше взуття піддається інтенсивному впливу не тільки морозу, а й солі, якою у великій кількості посипають хідники вулиць. Щоб улюблене взуття прослужило довше, догляд за ним повинен бути ретельним і систематичним.
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Сіль роз'їдає будь-який натуральний матеріал. Висихаючи, сніжна "каша" залишає на взутті неестетичні соляні розводи, вивести які буває не так вже й легко. Розповідаємо, як вивести сіль з взуття, щоб улюблені черевики, кросівки чи туфлі прослужили довше.
Як відчистити шкіряне взуття від солі
Найлегше видалити соляні розводи з шкіряного взуття. Для цієї мети існує кілька перевірених часом рецептів.
- Після прогулянки промий черевики теплою водою, після цього витри паперовими рушничками та залиш взуття сушитися до ранку. У міру висихання зі шкіри почне виступати сіль, яка відмінно забирається папером. Після того, як взуття висохне, його потрібно змастити дитячим кремом або захисним засобом.
- Видалити сліди солі з шкіряного взуття можна розчином оцту. 3 чайні ложки оцту перемішай з чайною ложкою води. Цим розчином протри соляні розводи і дай висохнути. При необхідності повтори процедуру ще раз.
- Прийшовши додому, гарненько промий черевики теплою водою і висуши. Після цього змасти плями від солі касторовою олією. Можливо, щоб видалити білі розводи з поверхні взуття повністю, потрібно буде повторити процедуру кілька разів.
- Спирт також допоможе видалити соляні розводи з шкіряного взуття. Змочи в рідині ватний диск і протри білі плями. Для закріплення результату повтори процедуру.
Як відчистити взуття із замші від солі
Шкіряне взуття у зимовий період вважається найбільш практичним, проте багатьом подобається й взуття із замші. Такі черевики чи туфлі потребують особливого догляду, ну а якщо буде потрібно видалити соляні розводи, то доведеться добряче постаратися.
- У каструлю налий трохи води і доведи до кипіння. Потримай замшеве взуття над парою. Після такої процедури "розчеши" замшу сухою щіткою.
- Видалити соляні розводи з замшевого взуття можна і за допомогою нашатирного спирту. Просто потри засобом забруднені місця, а після цього посип їх манкою. Крупа відмінно вбирає сіль.
- Очистити улюблене взуття допоможе і зубний порошок. Насип невелику кількість порошку на забруднення і ретельно потри щіткою. Для кращого ефекту процедуру, можливо, доведеться повторити.
- Дехто видаляє соляні розводи з замшевого взуття картоплею. Просто розріж одну картоплину навпіл і потри нею засолені ділянки. Залиш до повного висихання, а після цього, як взуття висохло почисти за допомогою спеціальної щіточки для замші.
Як відчистити від солі взуття з нубука
Багато чоловіків надають перевагу у зимовий сезон взуттю із нубука. Такі черевики менш практичні, ніж шкіряні, проте виглядом вони однозначно виграють. Нубукове взуття потребує особливого догляду у зимовий час.
- Очистити взуття з нубуку від соляних розводів допоможе мильний розчин. Особливу увагу варто приділити швам, адже в них особливо накопичується сіль. Після процедури чоботи обов'язково потрібно просушити при кімнатній температурі.
- Видалити сліди солі з нубукового взуття можна і спеціальною косметикою. Її можна придбати в взуттєвих магазинах. Як користуватися засобом, вказують на етикетці.
Профілактика появи плям солі
Для профілактики появи соляних розводів використовують взуттєву косметику: спреї, креми і віск, що відштовхують воду. Взуття з гладкої шкіри рекомендується обробляти кремами на основі бджолиного воску або норкового жиру, причому краще на ніч, щоб засіб глибше проник у матеріал. Від вологи захистить і касторова олія, але для нубуку або замші цей спосіб не підходить: жир склеїть ворсинки і зіпсує зовнішній вигляд.
Для догляду за велюровим взуттям слід користуватися професійною взуттєвою косметикою.
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