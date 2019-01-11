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Як вивести сіль із взуття: практичні поради

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Як вивести сіль із взуття: практичні поради - фото 1

Як вивести сіль з взуття, щоб улюблені черевики, кросівки чи туфлі прослужили довше, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Взимку наше взуття піддається інтенсивному впливу не тільки морозу, а й солі, якою у великій кількості посипають хідники вулиць. Щоб улюблене взуття прослужило довше, догляд за ним повинен бути ретельним і систематичним.

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Сіль роз'їдає будь-який натуральний матеріал. Висихаючи, сніжна "каша" залишає на взутті неестетичні соляні розводи, вивести які буває не так вже й легко. Розповідаємо, як вивести сіль з взуття, щоб улюблені черевики, кросівки чи туфлі прослужили довше.

Як вивести сіль з взуття - фото 300238
Як вивести сіль з взуття

Як відчистити шкіряне взуття від солі

Найлегше видалити соляні розводи з шкіряного взуття. Для цієї мети існує кілька перевірених часом рецептів.

  • Після прогулянки промий черевики теплою водою, після цього витри паперовими рушничками та залиш взуття сушитися до ранку. У міру висихання зі шкіри почне виступати сіль, яка відмінно забирається папером. Після того, як взуття висохне, його потрібно змастити дитячим кремом або захисним засобом.
  • Видалити сліди солі з шкіряного взуття можна розчином оцту. 3 чайні ложки оцту перемішай з чайною ложкою води. Цим розчином протри соляні розводи і дай висохнути. При необхідності повтори процедуру ще раз.
  • Прийшовши додому, гарненько промий черевики теплою водою і висуши. Після цього змасти плями від солі касторовою олією. Можливо, щоб видалити білі розводи з поверхні взуття повністю, потрібно буде повторити процедуру кілька разів.
  • Спирт також допоможе видалити соляні розводи з шкіряного взуття. Змочи в рідині ватний диск і протри білі плями. Для закріплення результату повтори процедуру.
Шкіряне взуття – найпрактичніше - фото 300236
Шкіряне взуття – найпрактичніше

Як відчистити взуття із замші від солі

Шкіряне взуття у зимовий період вважається найбільш практичним, проте багатьом подобається й взуття із замші. Такі черевики чи туфлі потребують особливого догляду, ну а якщо буде потрібно видалити соляні розводи, то доведеться добряче постаратися.

  • У каструлю налий трохи води і доведи до кипіння. Потримай замшеве взуття над парою. Після такої процедури "розчеши" замшу сухою щіткою.
  • Видалити соляні розводи з замшевого взуття можна і за допомогою нашатирного спирту. Просто потри засобом забруднені місця, а після цього посип їх манкою. Крупа відмінно вбирає сіль.
  • Очистити улюблене взуття допоможе і зубний порошок. Насип невелику кількість порошку на забруднення і ретельно потри щіткою. Для кращого ефекту процедуру, можливо, доведеться повторити.
  • Дехто видаляє соляні розводи з замшевого взуття картоплею. Просто розріж одну картоплину навпіл і потри нею засолені ділянки. Залиш до повного висихання, а після цього, як взуття висохло почисти за допомогою спеціальної щіточки для замші.
Замшеве взуття потребує особливого догляду - фото 300237
Замшеве взуття потребує особливого догляду

Як відчистити від солі взуття з нубука

Багато чоловіків надають перевагу у зимовий сезон взуттю із нубука. Такі черевики менш практичні, ніж шкіряні, проте виглядом вони однозначно виграють. Нубукове взуття потребує особливого догляду у зимовий час.

  • Очистити взуття з нубуку від соляних розводів допоможе мильний розчин. Особливу увагу варто приділити швам, адже в них особливо накопичується сіль. Після процедури чоботи обов'язково потрібно просушити при кімнатній температурі.
  • Видалити сліди солі з нубукового взуття можна і спеціальною косметикою. Її можна придбати в взуттєвих магазинах. Як користуватися засобом, вказують на етикетці.
Як відчистити від солі взуття з нубука - фото 300239
Як відчистити від солі взуття з нубука

Профілактика появи плям солі

Для профілактики появи соляних розводів використовують взуттєву косметику: спреї, креми і віск, що відштовхують воду. Взуття з гладкої шкіри рекомендується обробляти кремами на основі бджолиного воску або норкового жиру, причому краще на ніч, щоб засіб глибше проник у матеріал. Від вологи захистить і касторова олія, але для нубуку або замші цей спосіб не підходить: жир склеїть ворсинки і зіпсує зовнішній вигляд.

Для догляду за велюровим взуттям слід користуватися професійною взуттєвою косметикою.

Косметичні засоби для взуття - фото 300235
Косметичні засоби для взуття

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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