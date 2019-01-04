Гід по стилю: як вибрати та з чим носити чоловічі дублянки

Як обрати та з чим поєднувати чоловічі дублянки, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Дублянка ­– один з найбільш трендових моделей верхнього зимового одягу сезону зими 2019, який одночасно виглядає стильно і практично. Чоловічі дублянки підкреслюють мужність, брутальність та підтримують образ. Це річ, яка з часом не втратила популярність. Модні дизайнери вдихнули нове життя в чоловічу дублянку, зробивши її привабливою, максимально комфортною і зносостійкою. До того ж дублянка відноситься до категорії речей, які точно не втратять своєї актуальності у наступному сезоні.

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Чоловіча дублянка

Як вибрати чоловічу дублянку

Вибираючи відповідну модель, зверни увагу на її вагу. Легкість дублянки свідчить про якість обробки шкіри. Переконайся, що дублянка просякнута захисною речовиною. Тоді їй не страшні ні опади, ні волога чистка. Дублянка повинна бути м'якою і еластичною, щоб при бажанні її можна було “недбало” носити нарозхрист, а манжети легко підвернути. Ключовий момент при виборі дублянки – примірка. Приміряти варто на товстий светр. Одягни дублянку, походи, спробуй підняти і опустити руки. Тобі повинно бути зручно, річ не повинна стовбурчитися і пузиритися. Не варто вибирати занадто тісну дублянку, але і надмірно вільна тобі теж ні до чого, бо у люті морози з-під верхнього одягу буде видуватися тепло.

Як вибрати чоловічу дублянку

Чоловікам з повною фігурою варто вибирати довгу модель дублянки з вертикальними смугами. Такий фасон візуально скоректує форми. Чоловікам з вузькими плечима дизайнери рекомендують зупинити увагу на укорочених приталених або прямих дублянках з широкими лацканами.

З чим носити дублянку чоловікам

Одна справа ­­– зважитися на покупку дублянки, і зовсім інша – зрозуміти, з чим ця річ взагалі поєднується. Основна перевага і привабливість чоловічої дублянки полягає в тому, що це універсальна річ. Вона легко комбінується з будь-якими речами. Одні надягають її поверх футболки або яскравого светра, інші носять дублянку з джинсами, звуженими штанами і кросівками – модники, які не звикли відмовляти собі в експериментах в області стилю. Деякі з них при цьому вибирають не класичні коричневі і бежеві, а темно-зелені і навіть різнокольорові дублянки.

З чим носити дулянку чоловікам

Якщо основа твого гардеробу – джинси, комбінуй їх з джемперами, світшотами і черевиками в стилі кежуал. Естетичність і строгість ліній сучасної чоловічої дублянки здатні зробити її відмінною базовою річчю.

Відмінним варіантом на кожен день стане коротка дублянка. Якщо вона має прямий силует, її можна носити з вовняними штанами, в тому числі класичними, джемперами і сорочками.

Дублянки, зшиті як косуха або як бомбер, краще підходять до джинсів або штанів чіносів. Чудовим доповненням образу стануть грубі черевики, можна підібрати контрастні шарф і шапку.

З чим носити дулянку чоловікам

Перевагою дублянки є ще й те, що до неї легко підібрати аксесуари: сумку, шапку, шарф, рукавички та взуття. З чоловічою дублянкою відмінно виглядатиме об'ємна в'язана шапка. Не нехтуй об'ємними шарфами, які актуально виглядають в нинішньому сезоні з дублянкою. Шарф може бути яскравого контрастного кольору, якщо верхній одяг темних тонів.

Дублянка – річ, яка відмінно рятує морозу і водночас виглядає стильно й елегантно, тому вона безумовно стане хорошою інвестицією. Вибирай дублянку без поспіху і не женися за дешевизною: річ з хороших матеріалів буде дорожчою, зате вона не втратить свій вигляд і через роки.

З чим носити дулянку чоловікам

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