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Гід по стилю: як вибрати та з чим носити чоловічі дублянки
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Як обрати та з чим поєднувати чоловічі дублянки, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Дублянка – один з найбільш трендових моделей верхнього зимового одягу сезону зими 2019, який одночасно виглядає стильно і практично. Чоловічі дублянки підкреслюють мужність, брутальність та підтримують образ. Це річ, яка з часом не втратила популярність. Модні дизайнери вдихнули нове життя в чоловічу дублянку, зробивши її привабливою, максимально комфортною і зносостійкою. До того ж дублянка відноситься до категорії речей, які точно не втратять своєї актуальності у наступному сезоні.
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Як вибрати чоловічу дублянку
- Вибираючи відповідну модель, зверни увагу на її вагу. Легкість дублянки свідчить про якість обробки шкіри.
- Переконайся, що дублянка просякнута захисною речовиною. Тоді їй не страшні ні опади, ні волога чистка.
- Дублянка повинна бути м'якою і еластичною, щоб при бажанні її можна було “недбало” носити нарозхрист, а манжети легко підвернути.
- Ключовий момент при виборі дублянки – примірка. Приміряти варто на товстий светр. Одягни дублянку, походи, спробуй підняти і опустити руки. Тобі повинно бути зручно, річ не повинна стовбурчитися і пузиритися. Не варто вибирати занадто тісну дублянку, але і надмірно вільна тобі теж ні до чого, бо у люті морози з-під верхнього одягу буде видуватися тепло.
Чоловікам з повною фігурою варто вибирати довгу модель дублянки з вертикальними смугами. Такий фасон візуально скоректує форми. Чоловікам з вузькими плечима дизайнери рекомендують зупинити увагу на укорочених приталених або прямих дублянках з широкими лацканами.
З чим носити дублянку чоловікам
Одна справа – зважитися на покупку дублянки, і зовсім інша – зрозуміти, з чим ця річ взагалі поєднується. Основна перевага і привабливість чоловічої дублянки полягає в тому, що це універсальна річ. Вона легко комбінується з будь-якими речами. Одні надягають її поверх футболки або яскравого светра, інші носять дублянку з джинсами, звуженими штанами і кросівками – модники, які не звикли відмовляти собі в експериментах в області стилю. Деякі з них при цьому вибирають не класичні коричневі і бежеві, а темно-зелені і навіть різнокольорові дублянки.
Якщо основа твого гардеробу – джинси, комбінуй їх з джемперами, світшотами і черевиками в стилі кежуал. Естетичність і строгість ліній сучасної чоловічої дублянки здатні зробити її відмінною базовою річчю.
Відмінним варіантом на кожен день стане коротка дублянка. Якщо вона має прямий силует, її можна носити з вовняними штанами, в тому числі класичними, джемперами і сорочками.
Дублянки, зшиті як косуха або як бомбер, краще підходять до джинсів або штанів чіносів. Чудовим доповненням образу стануть грубі черевики, можна підібрати контрастні шарф і шапку.
Перевагою дублянки є ще й те, що до неї легко підібрати аксесуари: сумку, шапку, шарф, рукавички та взуття. З чоловічою дублянкою відмінно виглядатиме об'ємна в'язана шапка. Не нехтуй об'ємними шарфами, які актуально виглядають в нинішньому сезоні з дублянкою. Шарф може бути яскравого контрастного кольору, якщо верхній одяг темних тонів.
Дублянка – річ, яка відмінно рятує морозу і водночас виглядає стильно й елегантно, тому вона безумовно стане хорошою інвестицією. Вибирай дублянку без поспіху і не женися за дешевизною: річ з хороших матеріалів буде дорожчою, зате вона не втратить свій вигляд і через роки.
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