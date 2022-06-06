Як виспатись в умовах війни: дієві поради

Під час війни майже кожен українець забув про нормальний сон, тому зібрали актуальні поради, які допоможуть відновити режим.

Міністерство охорони здоров'я регулярно ділиться важливою та актуальною інформацією для українців на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу фахівці звернули увагу на порушення режиму сну, з яким зіткнулись чимало людей під час війни.

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Можна виокремити низку причин цього: небезпека артилерійських обстрілів та бомбардувань, постійні нічні повітряні тривоги, стрес, перебування на нічних чергуваннях, хвилювання за рідних і близьких. Однак ці чинники не скасовують той факт, що людині для нормального функціонування потрібно щонайменше 7 годин повноцінного сну на добу (бажано в нічний час), – наголошують медики.

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Як повернути нормальний сон:

Спробуйте зменшити рівень стресу: обмежте потік інформації та зосередьтесь на питаннях, які постають перед вами та вашими близькими.

Проводьте день під природнім світлом, а ввечері уникайте яскравого освітлення. Це дозволить мозку відновити нічні та денні ритми.

Якщо маєте можливість, то відновіть вечірню рутину перед сном. Приміром, читання книг, прогулянки, догляд за собою та спокійні справи.

Облаштуйте спальне місце та зверніть увагу, щоб була комфортна температура.

Відмовтесь від перегляду та читання новин перед нічним відпочинком.

Розслабте м'язи тіла та обличчя. Нормалізуйте дихання та подумайте про щось хороше перед сном.

Якщо вночі не вдалось якісно поспати, то можна дозволити собі кілька годин сну вдень.

Якщо проблеми зі сном не припиняються, то зверніться до свого лікаря.

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