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Як висловлюють свої почуття різні знаки Зодіаку
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Не всі вміють відкрито висловлювати своє кохання в словах. Про способи вираження почуттів різних зодіакальних знаків читайте нижче.
Завжди готові допомогти коханій людині Овни. Вони не пошкодують своїх сил, навіть якщо ситуація несерйозна.
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Тельці чудово вміють підтримувати і з усією увагою поставляться до біди своєї половинки. Представники знаку Близнюків завжди прагнуть підняти близькій людині настрій. Раки намагаються провести якомога більше часу з коханою людиною. Ті, хто народилися під знаком Лева, висловлюють свою любов дотиками.
Діви ж вважають за краще висловлювати свої почуття словами. Народжені під знаком Терезів можуть довірити свої таємниці і розповісти про таємне тільки дійсно коханій людині. Воліють обдаровувати коханих грошима представники знака Скорпіона.
Стрільці заради зустрічі з близькою людиною готові кинути навіть важливу справу. Висловлюють почуття несподіваними подарунками люди, що народилися під знаком Козерога. Водолії вміють підбадьорити сумну другу половинку як ніхто інший. Представники знаку Риб завжди готові підлаштуватися під кохану людину.
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