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Гороскоп на 29 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: Цим знакам Зодіаку неймовірно пощастить у листопаді
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні ви надмірно чутливі до критики – нічого не пробачите, а тому й будете мстивими. Насправді ви не злісні, тому боріться з негативом, який накопичився всередині вас.
Телець
Тельці, пам'ятайте, що кожен видатний артист вкладає величезну працю, щоб отримати загальне визнання. Нічого не дається людям задарма й просто так. Наполегливо працюйте й отримаєте бажане.
Близнюки
Близнюки, ви знаєте, чого хочете. А такий феномен зустрічається дуже рідко. Вам потрібно відкрити особисто вашу формулу успіху, щоб не пасти задніх, а підкорювати цей світ.
Рак
Раки, сьогодні ви захочете використати активну уяву та розум в руйнівних планах. Не занурюйтеся в інтриги, для здійснення яких, зазвичай. не соромляться в засобах. Це не ваші методи.
Лев
Леви, ваш характер найкраще виражається в непохитній вірі у власні здібності, почутті власної сили, в кмітливості та швидкому розумі. Не забувайте про це та знайте собі ціну.
Діва
Діви, ваш деспот всередині бажає панувати. Панувати всупереч почуттям, ідеям, бажанням і сподіванням інших людей. Ваше головне завдання на сьогодні – не станьте жорстокими, холодними, егоїстичними, нетолерантними.
Терези
Терези, будьте сьогодні трішки самовпевнені. Додайте оптимістичності, амбітності. Забудьте про обмеження. І цей день стане чудовим!
Скорпіон
Скорпіони, ви здатні думати та аналізувати, робити висновки та розрізняти різні напрямки діяльності. Тож ввімкніть свій мозок на всі сто, щоб генерувати вдалі та прибуткові ідеї.
Стрілець
Стрільці, сьогодні чесність буде конфліктувати з безчесним. А ваше завдання поєднати у гармонії всі події, щоб вони нейтралізували один одного. Станьте таким собі громовідводом!
Козеріг
Козероги, сьогодні слушний час стати невтомним та енергійним трудівником. Будьте невичерпні у своїх стараннях й турботах, щоб гідно здійснити своє бажання та досягти мети.
Водолій
Водолії, ви ідеалісти й індивідуалісти, які наділені даром красномовно виступати перед публікою. Скористайтеся тим, що ви прекрасно розумієте написані та сказані слова. Розвиньте здатність привертати до себе все, що побажаєте.
Риби
Риби, формула успіху для вас – поєднуйте живу уяву з логічним розумом. Якщо ви віднайдете рівновагу між ними, то зможете не тільки гори звертати на своєму шляху.
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