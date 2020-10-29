Як виростити авокадо в домашніх умовах

Вирощувати у себе вдома авокадо не так вже й складно. Ділимося з вами інструкціями вирощування цього фрукта в домашніх умовах.

Дістаньте кісточку авокадо і посадіть її в той самий день. Зробіть в центральній частині три отвори. Потім вставте в кожний з них зубочистки на 3-5 мм.

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У такому вигляді помістіть кісточку тупим кінцем в склянку з холодною водою. Зробіть рівень води таким, щоб в рідину занурилася тільки третя частина посадкового матеріалу.

Слідкуйте за рівнем води, потрібно, щоб він не змінювався. У ґрунт фрукт можна пересаджувати після того, як його коріння відросте на 3-4 см. Утворення корінців займає 1-6 тижнів в залежності від пори року. Горщик з кісточкою поставте у світле місце, удобрюйте його мінералами раз на місяць або раз на два тижні. Якщо все зробили правильно, тоді рослина буде не тільки прикрашати квартиру, але і очищати повітря в приміщенні.

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