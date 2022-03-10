Як використовуватимуть інтернет Ілона Маска у Києві в умовах війни

Американський мільярдер Ілон Маск долучився до допомоги Україні через повномасштабне вторгнення Росії. Глава SpaceX відправив нам станції супутникового інтернету Starlink. Влада Києва розповіла, як його застосують в умовах війни.

Так, Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Starlink допомагатиме забезпечувати оборону міста та роботу його критичної інфраструктури.

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Друзі! Пристрої глобальної супутникової системи Starlink вже в Києві. 2 надало Мінцифри та Державна служба спецзв'язку та захисту інформації. Про 10 ми з Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями. Робота Starlink допомагатиме у забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці, – написав мер Києва.

Володимир Зеленський, своєю чергою, провів телефонні перемовини з Ілоном Маском. Український президент подякував американському мільярдерові за підтримку, а також домовився про нові партії систем Starlink. Їх відправлять до зруйнованих міст.

Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проєкти. Але про це вже після завершення війни, – додав Зеленський.

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