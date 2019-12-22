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Як використовувати нову функцію Активні кути на iOS 13.3: інструкція

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Як використовувати нову функцію Активні кути на iOS 13.3: інструкція - фото 1

Десктопна версія операційної системи macOS отримала зручну функцію "Активні кути". Хоча спочатку її вперше впровадив Microsoft в не дуже популярній Windows 8 і 8.1. Тепер Активні кути з'явилися і на iPad з версією iOS 13.3.

На Mac "Активні кути" активуються при наведенні курсору до певного кутка екрану і затримавши його там на деякий час. При цьому можна викликати, наприклад, перехід пристрою в режим сну або відключення дисплея. Однак варто розуміти, що для її роботи доведеться підключити до iPad мишку (при використанні сенсорного екрана ця опція працювати не буде).

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Для управління цією опцією активних кутів зайдіть в "Налаштування" – "Універсальний доступ" – "Дотик" – AssistiveTouch – "Активні кути", після чого виберіть потрібний вам кут. Можливих дій багато, починаючи з виходу на робочий стіл і закінчуючи перезавантаженням пристрою.

Як використовувати нову функцію Активні кути на iOS 13.3: інструкція - фото 375525

За замовчуванням для виклику заданої дії потрібно утримувати курсор миші в потрібному кутку 2 секунди, проте при бажанні час можна змінити. Для цього поверніться на крок назад, на вкладку AssistiveTouch. Там же можна задати допустиме переміщення – область в кутку екрану, де буде спрацьовувати обрана вами функція.

Як використовувати нову функцію Активні кути на iOS 13.3: інструкція - фото 375526

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Джерело: iguides
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