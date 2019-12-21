Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт

Моноброва стала впізнаваною рисою трьох останніх поколінь iPhone і темою для численних суперечок. Багато хто вважає, що на тлі сучасних безрамкових Android-смартфонів таке рішення виглядає застарілим і банально негарним. Схоже, що і в самій Apple не в захваті від такого дизайнерського рішення.

Знаменитий техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) зауважив, що на офіційній сторінці підтримки Apple у Twitter використано зображення з двома дівчатами, які використовують iPhone.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

Все б нічого, тільки у смартфонів немає ніяких вирізів – їх просто прибрали, спробувавши зробити екрани повністю безрамковими. Правда, вийшло не ідеально. Добре придивившись до правого смартфона, можна у верхній частині дисплея розгледіти контур вирізу, який "пофарбували" в білий.

Незрозуміло, чи є це банальною помилкою дизайнерів і недоглядом когось із керівництва або ж Apple таким чином натякає на дизайн майбутніх iPhone.

Утім, залишається очевидним один факт: у компанії є ті, кого люто бісить моноброва, з якою користувачі iPhone уже встигли змиритися за кілька років "страждань".

Варте уваги: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися