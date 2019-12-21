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Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт

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iPhone залишилися без монобрів - фото 1
iPhone залишилися без монобрів

Моноброва стала впізнаваною рисою трьох останніх поколінь iPhone і темою для численних суперечок. Багато хто вважає, що на тлі сучасних безрамкових Android-смартфонів таке рішення виглядає застарілим і банально негарним. Схоже, що і в самій Apple не в захваті від такого дизайнерського рішення.

Знаменитий техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) зауважив, що на офіційній сторінці підтримки Apple у Twitter використано зображення з двома дівчатами, які використовують iPhone.

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Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт - фото 375391

Все б нічого, тільки у смартфонів немає ніяких вирізів – їх просто прибрали, спробувавши зробити екрани повністю безрамковими. Правда, вийшло не ідеально. Добре придивившись до правого смартфона, можна у верхній частині дисплея розгледіти контур вирізу, який "пофарбували" в білий.

Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт - фото 375390

Незрозуміло, чи є це банальною помилкою дизайнерів і недоглядом когось із керівництва або ж Apple таким чином натякає на дизайн майбутніх iPhone.

Утім, залишається очевидним один факт: у компанії є ті, кого люто бісить моноброва, з якою користувачі iPhone уже встигли змиритися за кілька років "страждань".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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