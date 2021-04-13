Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки

Лимони не лише чудово підходять для створення соусів та напоїв, адже вони можуть допомогти і навести лад вдома. Ловіть кілька простих порад, як використовувати лимони у побуті.

Лимони можуть стати у пригоді не лише для того, щоб урізноманітнити свій раціон та додати смаку напоям, передає Радіо Maximum. Зібрали 5 простих ідей, як ці фрукти дозволять підтримувати порядок вдома.

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Для чистоти мікрохвильовки

Якщо у вас вдома нема спеціального засобу для мікрохвильової печі, то можна скористатись лимонами. Просто візьміть глибокий посуд, налийте води та додайте лимонного соку. Можна покласти туди і шматки лимонів. Після цього достатньо відправити посуд у мікрохвильовку на 5 хвилин за стандартної потужності. А далі на допомогу прийде волога губка, щоб стерти залишки бруду.

Для чистих дзеркал

Миття дзеркальних поверхонь мало кому приносить задоволення, адже потрібно бути уважними та не залишати розводів. Допоможе у цій місії склянка води та чверть склянки лимонного соку, які варто змішати у пляшці з розпилювачем. Суміш чудово підходить для очищення дзеркал, а витерти її достатньо сухою серветкою.

Для чистих кранів

Наліт та розводи з'являються на кранах регулярно, як би часто ви не намагались прибирати вдома. Але їх легко позбутись, адже можна просто протерти хромовані крани половинкою лимону. А після цього м'якою ганчіркою висушити.

Для дерев'яних дощечок

З часом дерев'яні кухонні прилади поглинають чимало бруду і стають тьмяними. Але й тут у пригоді стають лимони: на поверхню дошки потрібно насипати сіль, а потім добре потерти її лимоном. Звісно ж, після цього потрібно сполоснути вже чисту дощечку.

Проти запаху з труб

Якщо у вас на кухні є подрібнювач харчових відходів, то просто закиньте туди шматочки лимонів. Якщо ж раковина цілком звичайна, то після звичайної чистки достатньо залити туди лимонний сік та промити водою.

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