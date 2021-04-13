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Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки

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Лимон як засіб для чищення - фото 1
Лимон як засіб для чищення

Лимони не лише чудово підходять для створення соусів та напоїв, адже вони можуть допомогти і навести лад вдома. Ловіть кілька простих порад, як використовувати лимони у побуті.

Лимони можуть стати у пригоді не лише для того, щоб урізноманітнити свій раціон та додати смаку напоям, передає Радіо Maximum. Зібрали 5 простих ідей, як ці фрукти дозволять підтримувати порядок вдома.

І ще: 5 простих порад, які допоможуть прибирати рідше

Для чистоти мікрохвильовки

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Якщо у вас вдома нема спеціального засобу для мікрохвильової печі, то можна скористатись лимонами. Просто візьміть глибокий посуд, налийте води та додайте лимонного соку. Можна покласти туди і шматки лимонів. Після цього достатньо відправити посуд у мікрохвильовку на 5 хвилин за стандартної потужності. А далі на допомогу прийде волога губка, щоб стерти залишки бруду.

Для чистих дзеркал

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Миття дзеркальних поверхонь мало кому приносить задоволення, адже потрібно бути уважними та не залишати розводів. Допоможе у цій місії склянка води та чверть склянки лимонного соку, які варто змішати у пляшці з розпилювачем. Суміш чудово підходить для очищення дзеркал, а витерти її достатньо сухою серветкою.

Для чистих кранів

Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки - фото 455510

Наліт та розводи з'являються на кранах регулярно, як би часто ви не намагались прибирати вдома. Але їх легко позбутись, адже можна просто протерти хромовані крани половинкою лимону. А після цього м'якою ганчіркою висушити.

Для дерев'яних дощечок

Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки - фото 455513

З часом дерев'яні кухонні прилади поглинають чимало бруду і стають тьмяними. Але й тут у пригоді стають лимони: на поверхню дошки потрібно насипати сіль, а потім добре потерти її лимоном. Звісно ж, після цього потрібно сполоснути вже чисту дощечку.

Проти запаху з труб

Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки - фото 455515

Якщо у вас на кухні є подрібнювач харчових відходів, то просто закиньте туди шматочки лимонів. Якщо ж раковина цілком звичайна, то після звичайної чистки достатньо залити туди лимонний сік та промити водою.

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