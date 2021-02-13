Як швидко почистити картоплю: лайфхак від блогерки став хітом (відео)

Мало хто не любить страви з картоплі, але для більшості з них доводиться чистити овоч. У такі моменти всі власниці манікюру опиняються у зоні ризику, але лайфхак від блогерки допомагає зберегти і нігті, і час.

Тіктокерка Ларісса Олферт активно веде профіль, у якому ділиться різноманітними відео про свої будні. Але найпопулярнішим роликом дівчини став незвичайний лайфхайк для приготування їжі. Річ у тому, що дівчина вигадала, як без шкоди для пальців та манікюрю почистити картоплю.

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Для цього знадобиться проста овочечистка (або ніж) та виделка. Ларісса показує, що для початку потрібно проткнути картоплину виделкою, а тоді спокійно її чистити. Зважаючи на відео, така порада не позначається на швидкості приготування смаколиків, зате справді оберігає пальці від можливого поранення.

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