Як сплатити комунальні платежі карткою "єПідтримка": покрокова інструкція

Оплатити комуналку можна з картки "єПідтримка". Розповідаємо, як це зробити з рахунку, де зберігаються гроші за вакцинацію та 6500 гривень від держави.

Розробники порталу Дія надали українцям можливість оплачувати коштами з програми "єПідтримка" будь-які товари, а не лише певні групи. Зокрема їх можна використати й для оплати комунальних послуг. Як це зробити правильно, розповіли у пресслужбі постачальника електроенергії у Києві YASNO.

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Як оплатити комунальні послуги онлайн

Щоб розрахуватися за електроенергію та газ дистанційно, клієнтам постачальника YASNO потрібно:

вибрати один з онлайн-сервісів: особистий кабінет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобільний додаток YASNO або інтернет-банкінг чи платіжні сервіси;

вказати суму до сплати;

вказати реквізити картки "є Підтримка";

підтвердити платіж.

У компанії також закликали клієнтів не затримувати платежі та, по можливості, платити всі рахунки. Це потрібно, щоб допомогти підтримати стабільну роботу енергосистеми у воєнний час.

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