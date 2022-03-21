Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Як сплатити комунальні платежі карткою "єПідтримка": покрокова інструкція

  • 58
Як сплатити комунальні платежі карткою "єПідтримка": покрокова інструкція - фото 1

Оплатити комуналку можна з картки "єПідтримка". Розповідаємо, як це зробити з рахунку, де зберігаються гроші за вакцинацію та 6500 гривень від держави.

Розробники порталу Дія надали українцям можливість оплачувати коштами з програми "єПідтримка" будь-які товари, а не лише певні групи. Зокрема їх можна використати й для оплати комунальних послуг. Як це зробити правильно, розповіли у пресслужбі постачальника електроенергії у Києві YASNO.

До слова: Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція

Як оплатити комунальні послуги онлайн

Щоб розрахуватися за електроенергію та газ дистанційно, клієнтам постачальника YASNO потрібно:

  • вибрати один з онлайн-сервісів: особистий кабінет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобільний додаток YASNO або інтернет-банкінг чи платіжні сервіси;
  • вказати суму до сплати;
  • вказати реквізити картки "є Підтримка";
  • підтвердити платіж.

У компанії також закликали клієнтів не затримувати платежі та, по можливості, платити всі рахунки. Це потрібно, щоб допомогти підтримати стабільну роботу енергосистеми у воєнний час.

Читайте також: Допомога українцям в Польщі: на Дія.Бізнес з'явилась окрема сторінка

пропозиції партнерів
Новини