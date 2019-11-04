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Як виграти у шахи за три кроки: відео

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Шахи - фото 1
Шахи / chess1465

Багато людей цікавляться, як виграти в шахи? Причому швидко, за три-чотири ходи, за певною схемою. Це цілком реально, однак, лише в грі проти новачка.

Основною метою шахової гри є постановка мату, коли атакований король не може захиститися від шаха. Мат поставити непросто, тут потрібна підготовка. Кожному новачку потрібні корисні поради для відповіді на питання: яких правил треба дотримуватися для того, щоб виграти партію в шахи?

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Робіть правильні ходи в дебюті

У дебюті треба забезпечити контроль над полем шахової баталії. Метою перших ходів є контролювання фігурами і пішаками центру дошки. Гравець, що вирішив це завдання, може диктувати напрямок партії.

Розвивайте фігури на активні позиції

Розвиток фігур здійснюється для вирішення завдання підготовки до атаки на короля. Наявність активних елементів збільшує можливості атакуючого гравця. Важливо брати до уваги такі особливості поведінки фігур:

  • пішаки виконують контроль клітин
  • коней краще розміщувати в центрі
  • контролюючі довгі діагоналі слони мають значну активність
  • тури більш ефективні у центрі, їм подобається бути на відкритих лініях;
  • ферзь не має бути замкненим

Як виграти у шахи за три кроки?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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