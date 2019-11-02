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Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram

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як влаштувати ідеальну осінню фотосесію - фото 1
як влаштувати ідеальну осінню фотосесію

Осіння фотосесія – це найзатишніші кадри. Ви та природа виглядаєте неймовірно! Ми підготували для вас пози, які найбільше підкреслять вашу красу та приховають можливі недоліки, а природа на тлі буде доповнювати гарну світлину.

Восени надзвичайно гарні краєвиди, тож це чудова нагода зробити світлини, щоб зберегти цей момент у пам'яті!

До теми: Правила успішної чоловічої фотосесії

Поради, як зробити ідеальне осіннє фото для Instagram

  • Підготуйтеся заздалегідь. Продумайте локацію, на якій ви будете фотографуватися, пози та образ.
  • Щодо локації: продумайте всі можливі варіанти місць для знімання та погодні умови. Адже від цього багато залежить.
  • Образ. За одну фотосесію можна змінити кілька образів, щоб знимки вийшли різноманітними. Пам‘ятайте, що камера все бачить. Тому одяг, взуття, аксесуари, зачіска і макіяж повинні гармонійно поєднуватися.
  • Додатково. Для того, щоб додати фотосесії родзинку, продумайте атрибути, які ви можете залучити. До прикладу, букет квітів, книги, набір для пікніка, тварини тощо.
  • Пози. Вдома потренуйтеся перед дзеркалом. Спробуйте позувати та визначте, які пози вам найбільше подобаються. Також не забувайте, що не потрібно вигинатися коброю, адже вам має бути комфортно. Весь дискомфорт буде видно на фотографіях.

Осіння фотосесія для дівчат

на вулиці

Важливо добре продумати ваш образ, щоб одяг пасував не лише вам й між собою, але й з природним тлом. Найкращі кольори для осінньої фотосесії: жовтий, гірчичний, помаранчевий, коричневий, червоний, бордовий, зелений, синій. Гама кольорів не має бути яскрава – надайте перевагу приглушеним кольорам.

Осінній портрет

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Додайте динаміки – фото у русі
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Фото у повний зріст
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Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365503
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365500
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365495
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365494
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365491
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365478
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365480
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365475
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365472
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365469
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365466
атмосферні фото
Атмосферні фото вдаються не лише на вулиці, а у студіях. Оберіть фотостудію для зйомки з відповідними декораціями.
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365467
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365476
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365470
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365486
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365488
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365497
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365499
у кафе та ресторанах

Замість фотостудії можна обрати затишні та гарні заклади. Плюс полягає у тому, що вони вже задекоровані, а витрачаєтесь ви лише на горнятко кави або чаю.

Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365479

Пози для фотосесії на природі в листі

До фотосесії на природі теж потрібно попередньо готуватися, адже погода не завжди сприяє зйомці. Потрібно встигнути зробити якомога більше вдалих кадрів, поки ви остаточно не змерзли.

Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365461
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365463
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365465
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365501
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365504

Ідеї для парних фото восени

Сімейні та любовні фотосесії дуже популярні саме восени, адже можна зробити багато знимків: у парку, на природі, на вулиці, в кафе тощо. Проте усі парні або багатолюдні фотосесії мають і складнощі: потрібно усіх людей гармонійно розмістити у кадрі.

Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365508
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365502
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365498
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365468
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365471
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365482
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365485
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365492
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365490
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365477
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365484
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365473
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365481
Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram - фото 365474

Джерело усіх фото тут.

І ще: Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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