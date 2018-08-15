Як виглядають живі мости Індії

Живий міст – це просто міст з дерев, які продовжують рости.

У містечку Черапунджі індійського штату Мегхалая роблять живі підвісні мости.

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Коли саме місцеві жителі, народи кхсі і джантійа, почали будувати свої мости, історія замовчує. Вважається, що європейці дізналися про них в 1844 році, коли сходознавець, почесний доктор Единбурзького університету Генрі Юль опублікував статтю про живі мости в журналі Азіатського суспільства Бенгалії.

Як виглядають живі мости Індії

Як виглядають живі мости Індії

Як виглядають живі мости Індії

Але, ймовірно, традиція будівництва таких конструкцій в буквальному сенсі йде корінням на кілька століть назад. У Черапунджі є конструкції, яким вже кілька сотень років. Секрет такої безпеки – в самому визначенні моста: "живий". Поки дерево росте, міст захищений від гниття, яке неминуче чекало би будь-яку іншу дерев'яну конструкцію у спекотному і вологому кліматі.

Як виглядають живі мости Індії

Як виглядають живі мости Індії

Як виглядають живі мости Індії

Як виглядають живі мости Індії

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