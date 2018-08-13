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Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту

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Автор працює архітектором, а фотографія – це його хобі - фото 1
Автор працює архітектором, а фотографія – це його хобі / photogrist

Ці неймовірні знімки зроблені за допомогою дрона.

Шість років тому індонезійський фотограф Демасіо Руслі почав робити приголомшливі знімки. Його фотографії, зроблені з дрона, демонструють нам пейзажі Австралії, бетонні джунглі Гонконгу і химерні текстури реальності, про які ми й не підозрювали.

І ще: Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Руслі працює архітектором. Фотографія – це його хобі. Під час подорожей по Сіднею і за його межі, Демасіо використовує DJI Phantom 4 Pro, щоб зловити захоплюючі панорами.

Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269818
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269816
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269815
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту

Демасіо вперше взяв у руки камеру, допомагаючи своєму двоюрідному братові, професійному фотографу, під час зйомок. Натхненний, Демасіо через тиждень придбав свою першу дзеркалку. Він також завів свій Інстаграм і тепер ділиться там своїми роботами.

Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269821
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269822
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269823
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269824
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269825
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту - фото 269826
Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту

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Джерело: photogrist
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