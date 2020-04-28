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Як виглядають заняття йогою вдома: кумедне відео

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Чому важко тренуватись вдома - фото 1
Чому важко тренуватись вдома

Ні для кого не таємниця, що йога допомагає покращити не лише фізичну форму, а й моральну, тому її часто рекомендують фахівці. Але вдома нею займатись не настільки легко, як може здатись на перший погляд. І справа не лише в асанах.

На платформі Reddit користувачка з ніком ok_kat поділилась відео, на якому проводить домашнє заняття йогою. За лічені години допис опинився у топах, зібравши понад 21 тисячу переглядів та майже 900 коментарів

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"Йога. Так розслабляюче. Так мирно. Який чудовий час зв'язатись зі своїм внутрішнім "я", – додала жінка в коментарі, додавши всьому, що відбувається на відео ще більшої епічності. Можна лише дивуватись силі волі та врівноваженості головної героїні, які справді влаштувала для себе фізичне і моральне тренування. Зацініть самі:

Yoga. So relaxing. So peaceful. What a wonderful time to connect with my inner self. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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