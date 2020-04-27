Простий трюк, як швидко схуднути: кумедне відео

До літа залишилось небагато часу, тож чимало людей починають марафони схуднення та суворих дієт. Але кожна дівчина (і не тільки) знає найпростіший секрет, як скинути кілька кілограмів за кілька секунд. Щоправда, ефект від цього трюку триває також недовго.

На платформі Reddit користувачка з ніком axBlonde поділився ефектним відео з перевтіленням за кілька секунд. Ролик зі стрункою дівчиною за лічені години викликав інтерес, зібравши понад 8 тисяч переглядів. А все тому, що наприкінці ролика з підтягнутою красунею в сукні очікує несподіваний поворот.

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"Просто дихайте, дихайте і дихайте. Це реальність", – відзначила дівчина, продемонструвавши трюк, як позбутись 10 кілограмів за кілька секунд. Щоправда, ефект від нього такий же нетривалий. Коментатори додали, що навіть медики рекомендують таку вправу, тож можна і перед дзеркалом покрасуватись для фото перед активними фізичними навантаженнями, і допомогти фігурі.

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