Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото

Чоловіки мають власні конкурси, на яких можуть позмагатись і своїми уміннями, і вродою. Одним з таких є чемпіонат Бороди та Вусів, який проходить в листопаді з благодійними цілями. Готові побачити найефектніших учасників? Таким бородам заздрять чимало людей!

Змагання Бороди та вусів збирає багатьох любителів красивої рослинності на обличчі із доволі благородною метою. У 2019 році задля благодійності учасників фотографували 8-9 листопада, щоб підтримати фонд підтримки ветеранів, притулом для тварин та агентство, що допомагає безхатькам.

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І хоч переможців чемпіонату ще не оголошено, однак розкішні чоловіки вже купаються у променях слави, адже в мережі не можуть відвести погляд від цих креативних та красивих борідок та вусів.

Джерело всіх фото: facebook.com/gregandersonphoto

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