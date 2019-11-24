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Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото

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Вусаті та бородаті чоловіки - фото 1
Вусаті та бородаті чоловіки / facebook.com/gregandersonphoto

Чоловіки мають власні конкурси, на яких можуть позмагатись і своїми уміннями, і вродою. Одним з таких є чемпіонат Бороди та Вусів, який проходить в листопаді з благодійними цілями. Готові побачити найефектніших учасників? Таким бородам заздрять чимало людей!

Змагання Бороди та вусів збирає багатьох любителів красивої рослинності на обличчі із доволі благородною метою. У 2019 році задля благодійності учасників фотографували 8-9 листопада, щоб підтримати фонд підтримки ветеранів, притулом для тварин та агентство, що допомагає безхатькам.

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І хоч переможців чемпіонату ще не оголошено, однак розкішні чоловіки вже купаються у променях слави, адже в мережі не можуть відвести погляд від цих креативних та красивих борідок та вусів.

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369923

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369924

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369925

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369926

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369927

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369928

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369929

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369930

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369931

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369932

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369933

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369934

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369935

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369936

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369937

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369938

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369939

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369940

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369941

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369942

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369943

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369944

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369945

Як виглядають учасники чемпіонату Бороди та вусів: фото - фото 369946

Джерело всіх фото: facebook.com/gregandersonphoto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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