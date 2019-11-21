Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття

Ні, це не фотошоп

Коли Роберт Уодлоу тільки з'явився на світ 22 лютого 1918 року у місті Олтон (штат Іллінойс), він виглядав абсолютно звичайною дитиною. Ніхто і не підозрював, що перед ними не людина, а справжній велетень.

Зараз ці фото можуть викликати лише одну думку: фотомонтаж. Однак же все насправді – і кінохроніка збереглася!

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Ріс Роберт фантастично швидко. У п'ять років його зріст уже сягав 1 метра 63 сантиметрів, і йому довелося купувати одяг підліткових розмірів.

Світовий же рекорд зросту серед велетнів Роберт побив у 18 років, коли в нього наміряли 253 сантиметри.

На жаль, помер він молодим у 1940 році від інфекції, викликаної дріб'язковою травмою. Нещодавно ж у мережу стали потрапляти рідкісні кадри хроніки з його участю. Ця вражаюча зйомка зроблена наприкінці тридцятих:

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