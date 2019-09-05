Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019

  • 20
Людмила Мілевська представляє Житомирську область - фото 1
Людмила Мілевська представляє Житомирську область / zhzh

З'явилися пікантні фото всіх учасниць Міс Україна 2019. На знімках дівчата позують в однакових купальниках з трендовим принтом.

Національний конкурс краси Міс Україна 2019 пройде 12 вересня в палаці "Україна".

Читайте також: Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото

У мережі з'явилася оновлена ​​афіша виконавців, які виступлять на заході. Ряди співаків поповнили Макс Барських і Міша Романова. Артисти будуть супроводжувати фіналісток на дефіле. Організатори тримають в секреті подробиці, але впевнені, що цьогорічний конкурс увійде в історію.

Пропонуємо переглянути добірку гарячих знімків учасниць Міс Україна 2019:

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352831

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352832

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352833

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352834

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352835

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352836

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352837

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352838

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352839

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352840

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352841

Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019 - фото 352842

Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1392
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 774
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • 02 вересня, 17:21
  • 1162
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз