Як виглядають у бікіні претендентки на звання Міс Україна 2019

З'явилися пікантні фото всіх учасниць Міс Україна 2019. На знімках дівчата позують в однакових купальниках з трендовим принтом.

Національний конкурс краси Міс Україна 2019 пройде 12 вересня в палаці "Україна".

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У мережі з'явилася оновлена ​​афіша виконавців, які виступлять на заході. Ряди співаків поповнили Макс Барських і Міша Романова. Артисти будуть супроводжувати фіналісток на дефіле. Організатори тримають в секреті подробиці, але впевнені, що цьогорічний конкурс увійде в історію.

Пропонуємо переглянути добірку гарячих знімків учасниць Міс Україна 2019:

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