Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото

Українка Ірина Ніколі стала фіналісткою італійського національного конкурсу Міс Італія 2019.

Так, про це йдеться в групі Українці в Італії у Facebook. "20-річна українка Ірина Ніколі стала фіналісткою конкурсу Міс Італія 2019. У попередньому відборі вона виграла титул Miss Miluna Lombardia", − йдеться у замітці.

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Відзначимо, що Ірина народилася в Чернівцях, а зараз живе в містечку Алта Валле Інтеві, в провінції Комо (Італія). Наразі вона вчиться в університеті у Швейцарії, на факультеті економіки і менеджменту. Ірина з 14 років займалася карате (коричневий пояс), плаванням, лижним спортом, тенісом. З семи років грає на саксофоні. Знімалася у другорядних ролях в кіно, зокрема у фільмі Murder Mystery.

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