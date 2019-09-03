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Серіал Кріпосна

Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото

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Ірина Ніколі - фото 1
Ірина Ніколі

Українка Ірина Ніколі стала фіналісткою італійського національного конкурсу Міс Італія 2019.

Так, про це йдеться в групі Українці в Італії у Facebook. "20-річна українка Ірина Ніколі стала фіналісткою конкурсу Міс Італія 2019. У попередньому відборі вона виграла титул Miss Miluna Lombardia", − йдеться у замітці.

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Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото - фото 352113

Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото - фото 352114

Відзначимо, що Ірина народилася в Чернівцях, а зараз живе в містечку Алта Валле Інтеві, в провінції Комо (Італія). Наразі вона вчиться в університеті у Швейцарії, на факультеті економіки і менеджменту. Ірина з 14 років займалася карате (коричневий пояс), плаванням, лижним спортом, тенісом. З семи років грає на саксофоні. Знімалася у другорядних ролях в кіно, зокрема у фільмі Murder Mystery.

Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото - фото 352115

Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото - фото 352116

Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото - фото 352117

Ця українка претендує на звання Міс Італія 2019: гарячі фото - фото 352118

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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