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Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно

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Ось чому не варто зловживати фільмами для дорослих - фото 1
Ось чому не варто зловживати фільмами для дорослих

Дослідження нарешті дало відповідь, як же на людину впливає перегляд фільмів для дорослих. Ви будете дуже і дуже здивовані!

Сайт для дорослих XHamster завдяки аналізу даних виявив взаємозв'язок між регулярним переглядом порно та тяжінням до бісексуальності.

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Порносайт проаналізував дані 11 тисяч користувачів, які брали участь в добровільному опитуванні. Сайт збирав інформацію про їхній вік, стать, сексуальні вподобання, статус стосунків, політичні погляди та перевагах при виборі порно.

Виявилося, що понад 22 відсотків відвідувачів ресурсу вважають себе бісексуалами. Тільки 67 відсотків зарахували себе до "твердих" натуралів, а геями та лесбіянками – чотири відсотки. У XHamster подумали, що помилилися з цифрами, проте, після повторного огляду зрозуміли, що дані відповідають дійсності.

Перегляд порно може вплинути на вашу сексуальну орієнтацію - фото 311184
Перегляд порно може вплинути на вашу сексуальну орієнтацію

Серед тих, хто дивляться порно раз на тиждень, бісексуалів 13,09 відсотка. Серед тих, хто дивляться кілька разів на тиждень бісексуалів – 19,73 відсотка. А серед щоденних глядачів порно виявилося 23 відсотки бісексуалів. Ці результати показують, що перегляд порно може стимулювати бісексуальність.

XHamster зазначає, що причинно-наслідковий зв'язок точно не доведений. Віце-президент xHamster Алекс Хокінс (Alex Hawkins) в розмові з New York Post припустив, що любителі порно усвідомлюють, що їх збуджують не лише традиційні ролики для дорослих.

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Джерело: nypost
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