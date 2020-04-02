Як виглядають пляжі Одеси під час карантину

У мережі опублікували свіжі фотографії з одеських пляжів, на яких через карантин практично немає людей.

Знімки в соціальній мережі Facebook оприлюднив користувач Сергій Кравець.

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Автор фотографій зазначає, що після введеного карантину людей на місцевих пляжах стало значно менше, хоча навіть навесні тут часто можна було зустріти туристів або місцевих жителів.

"На пляжі дійсно стало менше людей. Кілька рибалок, десяток фанатичних спортсменів і йогів і таких як я – приносять корм, пляжним котикам. Вони поки не навчилися ловити чайок. Доводиться годувати", – зазначив він.

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