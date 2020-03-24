Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон

В одному із житлових комплексів Києва люди, які зараз на самоізоляції, виконали гімн України. Патріотичне відео з'явилося на YouTube.

Жителі столиці України в такий спосіб продовжили традицію співу у своїх будинках, розпочату в європейських країнах, які зараз також в умовах карантину.

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На кадрах видно, що кияни визирають із вікон і співають гімн. Усі охочі підхоплюють славень та долучаються до загального співу. Однак скільки саме людей взяли участь в флешмобі – невідомо. Закінчилося виконання гімну словами Слава Україні! А от автор ролика в кінці відео підкреслив, що разом – ми сила.

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