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Карантин Коронавірус

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці

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Київ на карантині - фото 1
Київ на карантині / Facebook

У мережі показали, як виглядає безлюдний Київ під час карантину через пандемію коронавірусу COVID-19. Атмосферними кадрами на сторінці в Facebook поділився український журналіст та публіцист Сергій Руденко.

Журналіст Сергій Руденко прогулявся столицею України та показав, як виглядає спорожнілий Київ через посилений карантин.

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"Такого Києва я не бачив жодного разу за останні 33 роки. Порожні вулиці, закриті всі кафе, ресторани, магазини, театри. Все на карантині", – поділився враженнями Руденко.

Зокрема, журналіст показав практично безлюдну Контрактову площу – у кадр потрапили лише кілька перехожих.

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394899

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394900

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394901

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394902

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394903

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394904

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394905

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394906

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394907

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394908

Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці - фото 394909

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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