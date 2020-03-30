Київ на карантині: у мережі з'явилися вражаючі фото порожньої столиці

У мережі показали, як виглядає безлюдний Київ під час карантину через пандемію коронавірусу COVID-19. Атмосферними кадрами на сторінці в Facebook поділився український журналіст та публіцист Сергій Руденко.

Журналіст Сергій Руденко прогулявся столицею України та показав, як виглядає спорожнілий Київ через посилений карантин.

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"Такого Києва я не бачив жодного разу за останні 33 роки. Порожні вулиці, закриті всі кафе, ресторани, магазини, театри. Все на карантині", – поділився враженнями Руденко.

Зокрема, журналіст показав практично безлюдну Контрактову площу – у кадр потрапили лише кілька перехожих.

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