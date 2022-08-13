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Як виглядають наслідки вибухів у Білорусі з космосу: свіжі супутникові фото аеродрому
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Супутники зафіксували наслідки інциденту на білоруському аеродромі "Зябрівка", що в Гомельській області. Свіжі фото з космосу опублікували в мережі.
Так, фото оприлюднила компанія Maxar Technologies у Twitter. На нових супутникових знімках аеродрому "Зябрівка" у Білорусі видно сліди вибухів та пожеж після вибухів, що пролунали в ніч проти 11 серпня.
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На кадрах помітно, що злітно-посадкова смуга пошкоджена. А чорні сліди на бетоні нагадують силует літака.
Нові супутникові знімки від 12 серпня 2022 року аеродрому "Зябрівка" на півдні Білорусі, де цього тижня сталося кілька вибухів. На свіжих зображеннях можна побачити сліди пожеж від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поряд видно спалену рослинність, – йдеться у повідомленні.
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