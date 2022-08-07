Як "Джавелін" знищує ворожий танк: ефектне відео від ЗСУ

Як з Джавелінів знищують танки окупантів / Скриншот з відео

Якщо ви досі не бачили, як красиво "Джавеліни" перетворюють техніку окупантів у палаючий брухт, то зацініть свіже відео від воїнів 93 бригади.

Українські воїни кожного дня наближають перемогу України на війні з окупантами. Бійці докладають всіх зусиль, щоб жодного ворога та ворожої техніки не залишилось на території нашої країни. І в цьому їм допомагає озброєння від країн-партнерів, серед яких і американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Відео з ефектною роботою з "Джавелінами" показали військові з 93 ОМБр на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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93 бригада Холодний Яр продовжує нищити окупаційні війська в Україні. До уваги – видовищне відео сьогоднішнього пострілу джавелінщика у ворожий танк, – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 7 серпня ліквідовано 1805 ворожих танків, приблизно 42 200 окупантів та 4055 бойових броньованих машин загарбників. Загальні втрати армії рф з 24 лютого мають такий вигляд:

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