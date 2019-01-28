Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі

Яке з цих ліжечок вам до вподоби? / What's New - Overblog

У творців цих ліжок з фантазією точно все чудово.

Тепле і затишне ліжечко – чи не про це ми все частіше мріємо з настанням холодів?

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Так і хочеться взяти з собою гарну книгу або включити улюблений фільм і влаштуватися зручніше з чашкою гарячого чаю. Ми впевнені, що проводити час в ліжку приємніше, якщо воно ще й тішить своїм дизайном.

Дуже реалістичне виконання, і все завдяки дрібницям: подушки імітують солоні огірочки і кетчуп, а ковдру – шматочок сиру.

Миле ліжечко у вигляді одного з персонажів популярного мультфільму Мій сусід Тоторо.

Затишне гніздечко сподобається і дітям, і дорослим.

Зоряне небо над головою для романтичної ночі.

Для тих, кому крісла-качалки вже недостатньо.

І ще кілька прикольних варіантів:

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