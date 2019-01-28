Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі

  • 96
Яке з цих ліжечок вам до вподоби? - фото 1
Яке з цих ліжечок вам до вподоби? / What's New - Overblog

У творців цих ліжок з фантазією точно все чудово.

Тепле і затишне ліжечко – чи не про це ми все частіше мріємо з настанням холодів?

І ще: Як виглядає унікальний Музей тіла людини у Нідерландах

Так і хочеться взяти з собою гарну книгу або включити улюблений фільм і влаштуватися зручніше з чашкою гарячого чаю. Ми впевнені, що проводити час в ліжку приємніше, якщо воно ще й тішить своїм дизайном.

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304300

Дуже реалістичне виконання, і все завдяки дрібницям: подушки імітують солоні огірочки і кетчуп, а ковдру – шматочок сиру.

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304301

Миле ліжечко у вигляді одного з персонажів популярного мультфільму Мій сусід Тоторо.

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304302

Затишне гніздечко сподобається і дітям, і дорослим.

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304303

Зоряне небо над головою для романтичної ночі.

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304304

Для тих, кому крісла-качалки вже недостатньо.

І ще кілька прикольних варіантів:

Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304305
Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304306
Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304307
Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304308
Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі - фото 304309

Читайте також: Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31294
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Архітектура