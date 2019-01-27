Як виглядає унікальний Музей тіла людини у Нідерландах

У мережі показали фотографії унікального Музею людського тіла в Нідерландах, який пропонує своїм відвідувачам прогулятися всередині людини.

За словами очевидців, подібна прогулянка – не для людей зі слабкими нервами, при цьому музей дійсно є унікальним у своєму роді.

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Музей, розташований у місті Лейдені недалеко від столиці Нідерландів (їхати до нього на машині від Амстердама приблизно 40 хвилин, а на автобусі – годину), не помітити будівлі музею складно. Ще здалеку можна побачити гігантську фігуру у вигляді сидячої людини, яка ніби вбудована у сучасну висотну будівлю. А вхід в музей розташований в коліні цієї гігантської скульптури, до якого потрібно піднятися на спеціальному ескалаторі.

Усередині музею – фактично ціле місто, що складається з різних відділів організму, за якими можна побродити у своє задоволення, якщо, звичайно, у тебе міцні нерви:

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