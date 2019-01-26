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Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото

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Космічні кораблі з будинків - фото 1
Космічні кораблі з будинків / instagram.com/arship_trooper

Креативний фотограф показує, як виглядали б космічні кораблі, якби нагадували звичайні будівлі. Зацініть!

Знайомтесь, Клемент Фаліз (Clément Falize) – талановитий французький фотограф. Чоловік веде кілька незвичайних проектів, одним з яких є перетворення будинків в космічні кораблі.

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"Я гуляв по вулицях Бордо (Франція) і виявив, що будинки навколо мене могли б стати чудовим полем для гри зі зйомкою та симетрією. З того дня, я продовжую знімати будівлі, перевтілюючи їх у космічні кораблі під час мандрів", – ділиться Клемент.

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Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото - фото 303832

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Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото - фото 303834

Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото - фото 303835

Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото - фото 303836

Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото - фото 303837

Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото - фото 303838

Джерело всіх фото: instagram.com/arship_trooper

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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