Француз перетворює будівлі у космічні кораблі: фото

Креативний фотограф показує, як виглядали б космічні кораблі, якби нагадували звичайні будівлі. Зацініть!

Знайомтесь, Клемент Фаліз (Clément Falize) – талановитий французький фотограф. Чоловік веде кілька незвичайних проектів, одним з яких є перетворення будинків в космічні кораблі.

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"Я гуляв по вулицях Бордо (Франція) і виявив, що будинки навколо мене могли б стати чудовим полем для гри зі зйомкою та симетрією. З того дня, я продовжую знімати будівлі, перевтілюючи їх у космічні кораблі під час мандрів", – ділиться Клемент.

Джерело всіх фото: instagram.com/arship_trooper

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