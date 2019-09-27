Як виглядають наймодніші кросівки сезону

Маркетингова платформа SEMrush опублікувала рейтинг найпопулярніших брендів кросівок.

Згідно з даними сервісу, найбільш затребуваною маркою кросівок у 2019 році є Balenciaga.

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Видання зазначає, що модному будинку вдалося обійти в рейтингу такі бренди, як Nike, PUMA і Adidas, переважно завдяки випуску популярних моделей кросівок Triple-S і Track.

Зокрема, кросівки Balenciaga Track Sneaker стали одними з найпопулярніших серед гостей і зірок street style на Тижні моди в Нью-Йорке. Крім того, SEMrush назвали найпопулярніші sneaker-колаборації року. Перше місце в рейтингу зайняли кросівки Nike, створені спільно з американським модельєром, засновником бренду Off-White Вірджілом Абло.

На другій позиції розмістилися кросівки, створені на честь фіналу Гри престолів – adidas x Game of Thrones, а трійку лідерів замкнула модель Fear of God x Nike.

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