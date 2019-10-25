Унікальне місто-сад, побудований біля Копенгагена

Найчастіше не звертаємо увагу на планування міських просторів, а даремно. Як виявилося, є такі населені пункти на планеті, від вигляду яких просто перехоплює дух!

Місто-сад, як його називають, розташоване на околиці Копенгагена. Цей унікальний населений пункт складається з безлічі невеликих садових товариств, які незмінно розташовуються по колу. Це добре помітно з висоти пташиного польоту.

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Як стало відомо, ідея створення міста-саду виникла ще в 1964 році, коли муніципалітет Брондбю прийняв рішення про виділення землі під будівництво індивідуальних будинків у приміській зоні столиці. Щоб не обмежуватися стандартним розташуванням вулиць, архітектор, який проєктував садове товариство, вирішив зробити квартали у зовсім незвичній для міської архітектури формі.

Як пояснив автор проєкту, таке планування символізує старе село, де люди зустрічаються у колодязя в центрі. Природно, замість колодязя в центрі кожного кола організована внутрішня парковка.

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