Як виглядають найцікавіші аеропорти світу

Аеропорти вже давно перестали бути просто місцем, де люди чекають на свій літак, аби подорожувати. Зараз на території аеропортів можна побачити величезні торгові центри, справжні зони релаксу та інші цікавинки. Показуємо вам найцікавіші аеропорти світу, які вам сподобаються!

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско, США

Як щодо свині в пачці? Лілу – член бригади тварин-терапевтів в аеропорту Сан-Франциско. Їм доручено винюхувати і заспокоювати напружених мандрівників. Лілу, яка стала першою у світі свинею для терапії в аеропорту у 2016 році, не просто небайдужа до балетних пачок: її гардероб включає капелюх пілота і жилет, прикрашений написом "Погладь мене!". Дуже мило, чи не так?

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Міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада

У міжнародному терміналі цього аеропорту ви знайдете 20 000 морських рослин і тварин в акваріумі об'ємом 114 тисяч літрів. Найбільш незвичайні види – вугреподібні зубатки, китайські морські риби, морські огірки в броні і гігантські зелені анемони. На третьому поверсі терміналу є спеціальний акваріум з медузами.

В аеропорту можна милуватися різними видами риб

Аеропорт Чангі, Сінгапур

Найбільший у світі 40-метровий внутрішній водоспад Rain Vortex є доповненням до приголомшливого списку зручностей аеропорту Чангі, який містить сад кактусів, сад метеликів, басейн на даху та гірку, яка з'єднує перший поверх терміналу 3 з цокольним поверхом. Водоспад розташований всередині недавно відкритого комплексу Jewel, який під'єднаний до терміналів 1, 2 і 3.

Тропічний ліс в аеропорту Чангі

Міжнародний аеропорт Куала-Лумпур, Малайзія

Величезний міжнародний аеропорт Куала-Лумпура розташований на земельній ділянці, яка колись була частиною тропічного лісу. Шматочок цього лісу з водоспадом і набережною тепер можна знайти в Головному терміналі аеропорту.

Міжнародний аеропорт Мюнхена, Німеччина

Найбільший у Європі критий пивний сад розташований у міжнародному аеропорту Мюнхена, і тут є все, що повинно бути в закладі такого формату, в тому числі традиційні німецькі закуски. Якщо не знайшли місце в саду – не біда. Відправляйтеся у бар Airbrau – єдиний у Європі пивоварний завод в аеропорту, де ви навіть можете записатися на екскурсію під керівництвом досвідченого пивовара.

В аеропорту працює справжня пивоварня

Міжнародний аеропорт О'Хара, Чикаго, США

У цьому аеропорту розташувався справжній город. Причому не звичайний, а аеропонічний – без ґрунту. Рослини вирощуються в 1100 щілинах з боків 26 спеціальних веж і живляться багатим на поживні речовини туманом. Продукти, в тому числі швейцарський мангольд, пурпурний базилік, перець, їстівні квіти і боби – використовуються в ресторанах аеропорту, а спеціальні оглядові майданчики дозволяють мандрівникам більше дізнатися про сад.

Вас вразить справжній город в аеропорту О'Хара

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