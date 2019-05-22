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Науковці розповіли, чому жінкам варто відмовитися від засобів для інтимної гігієни
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Британські вчені вивчили плюси та мінуси користування гігієнічними засобами для жінок. Виявилося, що засоби для догляду за інтимними частинами тіла можуть бути небезпечними, тому було б доцільно відмовитися від подібних гелів і мила.
Співробітники Лондонського імперського коледжу вважають, що необхідно відмовитися від популярних засобів для жіночої інтимної гігієни. З таким закликом вони виступили у низці ЗМІ, а свою думку вони аргументували отриманими результатами дослідження складників подібних продуктів.
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Учені впевнені, що практично жодної користі всілякі шампуні і інтим-гелі не приносять. При цьому нерідко користування ними може виявитися дійсно шкідливим для жіночого організму. Причиною тому є їх здатність маскувати природні сигнали тіла при виникненні загрози інфекції або інших розладів здоров'я. Як приклад експерти описують придушення такими засобами свербіння, через що багато жінок не звертаються за своєчасною професійної лікарською допомогою. Таким чином, засіб маскує симптоми, не усуваючи причину, а часто і приводячи до загострень хвороби внаслідок несвоєчасного її діагностування.
При цьому культура користування такими засобами по суті лише нав'язана рекламою. На практиці жоден лікар не порекомендував би ніяких окремих гелів або мила для окремих частин тіла. Однак саме вони здатні збільшити ризики виникнення низки інфекційних захворювань і молочниці внаслідок порушення мікробіома.
Також засоби надмірно висушують ніжну шкіру на цих ділянках. Тим більше не можна для інтимної зони використовувати скраби, адже так ви тільки збільшуєте ризик зараження, в тому числі, і вірусом папіломи. Особливу обережність необхідно дотримувати під час менструацій.
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